Forsvarer: – Han er svært preget etter jaktulykken

41-åringen som er siktet for uaktsomt drap etter at 26 år gamle Mads Håvard Larsen ble skutt og drept under revejakt i Balsfjord tirsdag kveld, har forklart seg om hendelsen i avhør.

– Min klient ønsket å komme med sin forklaring, en uttømmende forklaring, om hva som faktisk skjedde. Det har vært viktig for han, selv i en tøff tid har han ønsket å belyse saken fullt ut og bidra med alt han kan, sier forsvarer Svein Kristian Wikstrøm.

Ifølge Wikstrøm har hans klient forklart at han trodde han skjøt mot en rev.

– Han var på jakt etter rev, og hadde funnet en posisjon og avfyrte et skudd mot en rev. Så forflyttet han seg, og var av oppfatning av at det var det samme dyret han observerte på nytt og avfyrte derfor et til skudd. Det var det fatale andre skuddet som forårsaket døden til Larsen, sier Wikstrøm til NRK.

Det politiet etterforsker som en jaktulykke skjedde på Stormoen avfallsdeponi på Storsteinnes i Balsfjord. Foto: / NRK

Tror han blir løslatt

Først da den nå siktede 41-åringen gikk bort til der han hadde skutt oppdaget han hva som hadde skjedd.

– Det var selvfølgelig et sjokk som møtte han da og det preger han noe voldsomt. Ikke bare han, men familiene og hele lokalsamfunnet.

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm sier at avdøde var en jaktkompis av siktede, og at han ikke var klar over at avdøde var på samme plass.

– Han opplevde og opplever det som tragisk. Han er meget preget av dette og det vil nok prege han i lang tid fremover.

Wikstrøm forteller at signalene han har fått fra politiet er at så snart den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger vil det bli vurdert å løslate 41-åringen fra varetekt.

– Jeg kan heller ikke se at det foreligger noen grunner til å varetektsfengsle han. Han har bidratt fullt ut og gitt politiet tilgang til det de har ønsket.