Først obs-varsel om regn – så blir det silkeføre

Når søndagens solfylte skidag er over, blir det slutt på fregneinnsamling for dem som driver med sånt i godværet. Fra mandag av tar godværet en pause. Men meteorologikonsulent Rune Skoglund ved Vervarslinga for Nord-Norge har en pragmatisk holdning til det kommende mildværet.

Sørpeføre er vanskelig å unngå på vei mot vår. Og nå blir det vått. Foto: Arild Moe / NRK

– Snøen må jo bort, og for å få den bort er det jo effektivt med litt regn, sier han tørt.

Når mandagen starter, øker vinden til sørvest stiv kuling på de mest utsatte stedene. Først på dagen blir det snø og slutt og etter hvert kommer regnet i store mengder.

Mandag ettermiddag er det utstedt obs-varsel for deler av Nordland og hele Troms. Da kan det komme store mengder regn lokalt, mest vest for Lyngsalpan. Tirsdag avtar regnet noe, men det våte været vil vedvare noen dager.

– Det blir litt ugreit for dem som skal bevege seg på to eller fire hjul. Det blir nok bløtt, sporete og heslig på veiene enkelte steder, konstaterer Skoglund, men tilbyr samtidig en gulrot,

– Når mildværet er over, blir inngangen til påska veldig fin.

– Nydelig silkeføre

– Til uka blir det regnvær, men når palmehelga starter blir det igjen mulig å myse i sola, melder meteorologikonsulent Rune Skoglund ved Vervarslinga for Nord-Norge. Foto: Privat

For akkurat i tide til palmehelga ser det bedre ut værmessig. På torsdag synker temperaturen og det blir minusgrader.

– Jeg antar at det blir skareføre på kysten og fint føre på innlandet. Selv om det blir mildvær over hele fylket, ser det ut til at det kan komme enkelte lette, fine snøbyger neste helg som vil gi et nydelig silkeføre oppå skaren. Dessuten ligger det an til perioder med sol over hele fylket, sier bardudølen.

– Så da kan man bruke ukedagene til å hamstre Kvikklunsj og appelsiner?

– Jupp! Og en dunk med rødvin, for dem som liker det, humrer Skoglund.