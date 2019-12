Redningsmannskapene har hele dagen ventet på at vinden skal løye. Odd-Karl Stangnes har forskanset seg i fyrlykta på skjæret mens han har ventet på redningsmannskapene.

Det har vært et kraftig uvær. Bølgene som har slått mot skjæret har vært oppe i 5-6 meter når de traff land.

Hytta hans, som han selv bygget for å tilbringe året i, er ikke lengre å se.

Klokken 20.40 bekrefter Hovedredningssentralen at redningsoperasjonen er vellykket og at både Stangnes og hunden hans er plukket opp.

Nå flys de inn til Skjervøy.

Bård Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge har vært i løpende kontakt med helikopterbasen på Banak. De ville tidligere ikke fly på grunn av kraftig turbulens og fallvinder i området.

Men klokken 18.54 dro et redningshelikopter fra Banak med retning mot skjæret.

– Jeg regner med at det etter forholdene står bra til, sier redningsleder Bård Mortensen.

Han sier det har vært svært vanskelig å utføre en redningsoperasjon sjøvegen på grunn av været.

De har derfor ventet på en værvindu og flyforhold.

Kjæresten følger dramaet

– Sånn som det er nå er det ikke forsvarlig å ta seg fram til skjæret verken fra luft eller sjø. Det sa redningsleder Bård Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge klokka 13.

Hjemme på Trysil sitter kjæresten Hanne Unander og følger redningsaksjonen.

Hun har ikke snakket med han siden klokken to natt til lørdag.

– Mens han snakket med meg hørte jeg ett eller annet som smeller. Så sier han «oi nå kommer vannet inn». Da måtte han legge på, forteller Unander.

Odd-Karl tok seg opp til lykta og ringte kjæresten for å bekrefte at han hadde det bra. Siden har han sannsynligvis gått fri for strøm på både telefonen og den håndholdte VHF-radioen.

– Siden hytta er bekreftet borte er det klart at man må hjem, for han har jo ingen plass å bo. Det er hyggelig at han kommer hjem, men det er trist at prosjektet tok så raskt slutt, sier Unander.

Fikk ikke kontakt på radio

Spndag klokken 13 kunne mannskapene ombord på Redningsskøyta «Oscar Tybring» observere Stangnes, men de ikke kunne gå i land på grunn av uværet.

– Han har vært ute og gått en tur, men er nå tilbake i den lille fyrlykta. De har ikke fått kontakt med han på VHF-radio.

Det sier pressevakt Hasse Lindmo i Redningsselskapet.

– Hytta som var bygget for overvintring er ikke lenger å se. Det er grunn til å anta at han ønsker å evakuere, sier Lindmo.

Store bølger slo over skjæret

– Forholdene gjør at vi avventer litt, men han er bekreftet trygg. Det er mye bølger og sjø i området, sa pressevakt Hasse Lindmo i Redningsselskapet tidligere søndag.

Det hele startet med at Hovedredningssentralen fikk inn et svakt anrop på maritim radio klokka 5 søndag morgen.

– Det var svakt og utydelig, men vi fikk hørt at han ba om assistanse. Derfor sendte vi redningsskøyta og et kystvaktskip ut for å prøve å få kontakt med han, sier redningsleder Rune Danielsen i Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Stangnes har søkt i tilflukt i et lite batterirom i fyrlykta.

– Vi oppnådde kontakt fra sjøsiden med å bruke lys og sirene. Når han hørte det kom han ut fra rommet, og de fikk snakket kort i lag.

Ville leve på skjæret i ett år

På bloggen «Alene i Havgapet» forteller Stangnes at en bølge slo inn i hytta natt til lørdag, og at han fikk det travelt med å evakuere.

Han fryktet at større bølger var på vei. Sammen med hunden Jesper oppholder de seg nå inne i rommet som er rundt en kvadratmeter.

Stagnes er tidligere toppfotballspiller for Bodø/Glimt. Han ville komme seg bort fra hverdagen i Oslo, og ville derfor prøve å leve på skjæret i Skjervøy i ett år.