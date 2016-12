Forsker: Ikke glem å spise sunt i jula

Forsker, Siril Alm har undersøkt måltider hos Tromsøfamilier med barn i alderen mellom 7 og 8 år. De opplever tidsklemma. Måltidene er taperne i familienes virkelighet. Det er et av funnene forsker Siril Alm, ved samfunnsvitenskapelig institutt ved UiT, Norges arktiske universitet har gjort. Undesøkelsen er gjort hos 12 Tromsøfamilier med barn som deltar i ishockey, fotball og andre aktiviteter gjennom hele uka.

– Mange har aktiviteter hele 5 dager i uka, sier Alm. Derfor er det lett å komme i tidsklemma og den sunne maten må vike.

Filmet egne måltider.

For å få svar på sin doktoravhandling utstyrte Alm ungene med et eget kamera. De skulle dokumentere middagsmåltidene hjemme. De skrev også ned det sosiale rundt måltidene. Resultatet viser hvordan tidsklemma påvirker familienes valg av mat.

– Det blir mye lettvindtløsninger i matveien, sier Alm, særlig de dagene det er aktiviteter. – Det blir ofte ikke tid til å spise middag, slår hun fast.

Middag er viktig for riktig kosthold

Det er ved middagen vi får i oss de matvarene som er sunne for oss, som grønnsaker og sjømat.

-Det er mat som nordmenn generelt spiser for lite av, sier Alm. Altfor ofte går de en rask tur innom butikken for å handle en kanelbolle og en sjokolademelk før ungene går på trening.

Grandiosa som førjulsmat

– Har du inntrykk av at dette ikke blir noe bedre i førjulstida, der det også er hektisk på forskjellig vis?

– Nå gjorde jeg ikke undersøkelsen i juletida, men det er klart at den hektiske hverdagen før jul går ut over tida vi bruker til å lage middag. – Vi ser jo også av kjøpsstatistikken at salget av pizza Grandiosa går godt i førjulstida.

Jula er snoptid

Alm advarer også mot det store sukkerinntaket som skjer nå i førjulstida. – Se på alle arrangementene ungene er med på, hva serveres der. Det er snop og uheldige alternativer som serveres til ungene. Da lærer vi ungene at dette er mat som skal serveres når vi er i sosialt lag, sier hun. Hun vet hva hun snakker om, fordi hennes spesialområde er markedsføring med spesialisering i konsumentadferd.

Foreldrene har et ansvar

Foreldrene er rollemodeller og derfor er det viktig at de har et bevisst forhold til den maten som serveres til ungene. De holdningene ungene lærer seg av sine foreldre mens de er små tar de med seg videre i livet.

Alm mener det er like lettvint og raskt å lage en fiskeburger eller ovnsbakt laks som å hive en frossen pizza i ovnen.

– Mange av foreldrene forklarte at de ikke hadde tid til planlegge måltidene og innkjøpene, slik at middagene bare ble en ekstra stressfaktor til alle de andre tingene de skal rekke over. – De foreldrene som tok seg tid til å planlegge hadde også mer varierte måltider, sier Alm.