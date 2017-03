Foreldre som Stig Ronny og Åse blir det færre av

I 1980 ble 923 barn adoptert til Norske familier. 275 av barna var fra utlandet, de resterende barna ble adoptert innad i Norge. I 2015 var det totale adopsjonstallet nede på 354, en utvikling vi har sett i flere år.

– Det er blitt mer vanlig med fertilitetsbehandling og andre alternative måter å bli foreldre på fremfor adopsjon, sier Anita Frydenlund Austdal, daglig leder i InorAdopt.

Adopsjoner de siste tiårene År Totalt antall adopterte Utelandsadopsjoner Stebarn Fosterbarn Andre 1970 752 109 226 417 1975 911 287 458 166 1980 923 275 461 187 1985 774 426 257 91 1990 855 563 197 95 1995 898 605 192 101 2000 792 657 105 30 2005 890 704 138 48 2010 388 343 13 29 3 2015 354 132 160 54 8 Fra og med 2006 er datagrunnlaget hentet fra adopsjonsregisteret. Før 2006 bygger statistikken på adopsjonsmeldinger utlånt fra Folkeregisteret. Fra og med 2006 er fosterbarnadopsjoner registrert som egen gruppe.

Ikke like stort behov

I tillegg forteller Austdal at enkelte land Norge har samarbeidet med, hvor det tidligere ble adoptert mange barn fra, ikke lenger har behov for utenlandsadopsjon.

– Mange samarbeidsland har også behov for adoptivsøkere som kan adoptere eldre barn, barn med helseutfordringer eller søskengrupper. Det er ikke så mange norske familier som er åpne for dette eller får godkjenning fra norske myndigheter til det, forteller hun videre.

Stig Ronny Olaussen og Åse Andreassen fra Finnmark ble i 2015 adoptivforeldre til en gutt fra Colombia. De sier at den lange behandlingstiden nesten tok knekken på drømmen om å bli foreldre.

– Jeg tror den lange ventetiden er en av grunnen til at antallet adopsjoner har gått ned. I tillegg er det veldig dyrt, sier Åse Andreassen.

Levestandarden har også endret seg betraktelig i flere av landene norske par tidligere har adoptert mange barn fra.

– For eksempel ser vi dette i Brasil, som fører til at flere i befolkningen har ressurser til å adoptere. I noen land har man jobbet systematisk og godt for å få vekk stigma og fordommer rundt adopterte, noe som også bidrar til at nasjonal adopsjoner har økt. Prinsippet om at myndighetene skal prøve å skaffe en nasjonal familie til barnet fremfor en utenlands familie står sterkt, sier Anita Frydenlund Austdal.

Ny adopsjonslov

Til høsten skal et forslag til ny adopsjonslov behandles i Stortinget. Ifølge Helge Solberg, er teamleder for adopsjon i organisasjonen Verdens Barn, er håpet at den nye adopsjonsloven vil bedre prosessen i Norge.

– Den største endringer vil bli at man i større grad skal ivareta de familiene som adopterer. Og spesielt i ettertid av adopsjonen, sier Solberg.

Og daglig leder i InorAdopt, Anita Frydenlund Austdal, sier at det fortsatt er interesse for å adoptere blant norske par, selv om interessen ikke er like stor som den en gang var.

– Det har tradisjonelt vært et stort prosentvis antall nordmenn som har vært åpne for å adoptere. Slik er det nok ennå, men mange nordmenn tenker nok at adopsjon er komplisert og omstendelig, og prøver kanskje derfor andre muligheter for å bli foreldre, sier hun.