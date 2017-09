Folk i Troms og Finnmark er positive til boplikt

Gratangen er så langt den eneste kommunen i Troms og Finnmark som har innført boplikt.

Nå viser en undersøkelse InFact har gjort for NRK at nesten 42 prosent av velgerne i disse to fylkene er positive til boplikt.

Monica Eide-Hermansen ønsker seg flere familier til Gratangen. Foto: Nils Mehren / NRK

Boplikt innebærer at en landbrukseiendom eller et hus skal brukes hele året. Rundt 50 kommuner i Norge har innført boplikt for å hindre at bolighus selges som hytter.

Eide-Hermansen synes boplikten i Gratangen er bra. Hun leier ut et hus som tidligere var fritidsbolig.

– Da var den i bruk et par uker i året. Nå leier vi ut for å få folk til å være her. Vi vil jo helst at folk skal bo og jobbe her i kommunen. Å få familier hit gir stabilitet til skole, barnehage og fritidstilbud, sier hun.

Negative Høyre-velgere

I undersøkelsen om boplikt er det ikke uventa de som stemmer Sp, Ap, SV og Rødt som er mest positive. De som ville stemt Høyre dersom det var stortingsvalg i morgen, er mest negative til boplikt.

– Stabil arbeidskraft

I Finnmark har ingen kommuner innført boplikt. I Troms har debatten kommet opp den siste tida, for eksempel i Lyngen og Storfjord.

Geir Lundberg jobber på lakseslakteriet i Gratangen. Han sier bygda har ferske eksempler på at folk har flyttet til kommunen på grunn av boplikten.

Geir Lundberg mener boplikten fører til mer stabil arbeidskraft i Gratangen. Foto: Nils Mehren / NRK

– Om noen har kjøpt hus her, vil det fører til at de blir her. Det er positivt og gir stabil arbeidskraft, sier han til NRK.

Han får støtte fra Terje Flaathen Stokkan, direktøren på Fartøyvernsenteret.

– Boligpolitikken som ble ført tidligere førte til at vi fikk problemer med å finne boliger til ansatte med familier. Det skapte stor frustrasjon for dem som ville komme til kommunen, og vi mista folk. Nå er det bygd en del nye boliger i Gratangen og en del eldre er restaurert. Vi liker hus med lys i. Det er det jo også skrevet sanger om, smiler han.

Direktør Terje Flaathen Stokkan er fornøyd med at det er lys i de fleste husene i Gratangen. Foto: Nils Mehren / NRK

Vet ikke

Undersøkelsen InFact har gjort viser at det er folk fra 30 år og oppover som er mest positive til boplikt, mens de fleste av de yngste velgerne ikke vet hva de skal mene om dette.

Sandra Borch mener boplikt kan være et bra verktøy i lokalsamfunn med boligmangel. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

1366 personer i Troms og Finnmark har deltatt i undersøkelsen, som har en feilmargin på pluss-minus 2,7 prosent.

Sandra Borch, Troms Sp sin førstekandidat til stortingsvalget, er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen.

– Mange jeg snakker med nå i valgkampen er opptatt av man skal kunne bosette seg, også i de mindre kommunene. Da må det legges til rette for det.