Folk i nord mener de blir oversett av Oslo-makta

Nesten 84 prosent av innbyggerne i Troms og Finnmark mener regionen blir oversett og nedprioritert av sentrale politikere i Oslo.

I Nordland gir 81 prosent av de spurte et soleklart nei på spørsmål om den politiske makten i Oslo har nok fokus på vekst og utvikling i Nord-Norge.

Over 3000 personer har deltatt i undersøkelsene, som ble gjennomført av InFact på oppdrag fra NRK, og avisene Nordlys og iFinnmark, og Amedia.

Ikke overraskende

– Jo lengre avstand det er til maktens sentrum, desto lavere tillit er det til politikerne.

Det sier doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved universitetet i Tromsø, Jonas Stein.

Han er ikke overrasket over funnene i de to undersøkelsene:

– At der er lavere tillit til politikere blant folk i Nord-Norge, enn i resten av landet, er ikke overraskende. Det er noe vi har fått bekreftet fra forskningen vi har drevet med. Undersøkelsen viser derimot at det har blitt mer mistillit, sier han.

Tallene overrasker ikke forsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø. Foto: Stig Brøndbo

Stein mener likevel man må ta tallene med en klype salt.

– Det er stilt veldig ledende spørsmål. Når det er sagt, resultatene er veldig klare, og er en indikator på at politikerne nasjonalt ikke har tatt innover seg den voksende misnøyen på alvor.

– Hvordan kan dette slå ut for valget om under tre uker?

– Kommunevalg henger ofte sammen med store nasjonale trender. Den veksten som vi har sett spesielt for Senterpartiet har hatt i Nord-Norge er et tydelig signal at det er mistillit til regjeringen.

Regjeringen har ikke lyttet

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener undersøkelsen er et varskosignal til hele det politiske Norge. Han er bekymret for hva dette har å si for tilliten mellom folk og politikere.

– Tillit til både lokal og sentrale politikere er avgjørende for at demokratiet har troverdighet, sier han.

– Hva tror du det kommer av at 84 prosent av nordlendinger ikke har tillit til sentrale politikere i Oslo?

– Jeg mener vi de siste årene har hatt en regjering som, etter min mening, ikke har lyttet til distriktene. Det er ført en politikk som er kraftig sentraliserende. Det jeg hører når jeg reiser i nord er at: vi blir oversett og overhørt og noen ganger overkjørt.

En undersøkelse viser at tilliten til politikerne i hovedstaden er rekordlav blant innbyggerne i Nordland, Troms og Finnmark. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– By og land, hand i hand

Partilederen, som for øyeblikket er så valgkampsturné i Nordland, sier det er enda viktigere enn før at det er en balansert utviklingen av landet. Støre vil ha i pose og sekk, både sterke byer og streke distrikter.

– By og land, hand i hand, har vært et stolt slagord for Arbeiderpartiet, og jeg mener det er enda viktigere nå enn før. Setter vi by og land opp mot hverandre, så taper begge.

Han mener likevel at geografien i Nord-Norge er utfordrende.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen ikke har lyttet til befolkningen i nord. Foto: NRK

– Geografien utfordrer måten vi løser oppgaver på. Geografien i nord er slik, at det å bare avfeie en jernbane, å bygge ut dypvannskaier hurtig nok og innskrenke transporttilbudet langs sjøen, er å overse geografiens betydning.

Statsminister Erna Solberg er på Island og har ikke besvart NRKs henvendelse for en kommentar til resultatene fra undersøkelsene.