FlyViking har tatt av fra Tromsø

Saken oppdateres.

Det nye, nordnorske flyselskapet FlyViking starter mandag med ruteflyvninger mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø. Første tur skulle etter ruten gå fra Tromsø 05:50 til Hammerfest. Men værgudene ga flyselskapet utfordringer, og flyet måtte vente på take off på flyplassen.

Gründer av flyselskapet, og pilot Ola Giæver skal sitte ved spakene på jomfruturen. Mandag morgen trippet han rastløs på flyplassen, der det var et stort medieoppbud. Det er ikke hver dag at et nytt flyselskap ser dagens lys i Nord-Norge.

– Vær og vind kan vi ikke gjøre noe med. Det er altfor dårlig vær i Hammerfest til å ta av fra Tromsø, så vi må bare vente, sier Giæver til NRK en halv time etter planlagt avgang.

Først nærmere sju lettet FlyViking, og satte kursen mot Hammerfest.

I første omgang kan passasjerene bare ta med håndbagasje, men etter hvert kommer mulighet for bagasje.

Eilif Helstrup og Erik Christian Klakegg har kommet fra Ålesund til Tromsø for å være med på første flyvning. Foto: ESKIL MEHREN / NRK

– Har tro på selskapet

Det var ikke så mange ordinære passasjerer ombord på flyet mandag morgen, da pressen og andre offisielle personer hadde booket setene. Men to unge menn var reist egenhendig fra Ålesund til Tromsø for å være med på turen til Hammerfest, og tilbake til Tromsø.

– FlyViking er det første flyselskapet som har startet opp på lang tid i Norge, så det er ikke hver dag vi får mulighet til noe slikt, sier Eilif Helstrup og Erik Christian Klakegg.

Begge har stor tro på at selskapet vil kunne klare seg.

– De som står bak selskapet har lang erfaring fra blant annet Widerøe, så de har trolig gode muligheter til å klare seg, sier flyentusiastene.

Kjempet om flyruter

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver og hans nye flyselskap FlyViking forsøkte å ta opp konkurransen med sin forrige arbeidsgiver ved å legge inn anbud på fem ruteområder. Samtlige ble avvist av samferdselsdepartementet. Widerøe's Flyveselskap AS ble kontraktvinner på drift av 13 utlyste regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april 2017.

– Dette skyldes at FlyViking ikke har en gyldig lisens som dekker operasjonene spesifisert i tilbudet, skrev departementet i en pressemelding etter tildelingen.

Gründeren ble skuffet, men ga ikke opp. – Jeg er ikke avhengig av statens penger, sa han til NRK etter å ha tapt kampen om utlyste flyruter.

Nå får Widerøe konkurranse av et helt nytt flyselskap

Har bestilt flere fly

Flyselskapet har tidligere sikret seg en rammeavtale på 19 fly. Foreløpig har selskapet to fly, og får to til før sommeren.

Utenom rutene mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø har Flyviking også bestemt å trappe opp tilbudet utover våren.

Vesterålen og Lofoten er på planen. Det samme er Vadsø, Hammerfest og Kirkenes. Og ruter fra i Nordland til Oslo og Vestlandet kan komme.

Giæver utelukker heller ikke at det kan bli flyruter til Murmansk i Russland.