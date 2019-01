Flyr inn flere leitemannskaper – forventer bedre forhold

– Vi forventer bedre forhold enn i går, og at vi kan holde på lengre og med større innsats. To av de omkomne er ganske nøyaktig lokalisert. Den siste har vi en cirkaposisjon på.

Lensmann Andreas Nilsen sier politiet vil øke innsatsen i fjellet i dag, og håper å få flydd inn mer mannskap enn i går. Foto: NRK

Rundt klokka tolv regner vi med å ha gravd fram en til to av de omkomne, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms lensmannsdistrikt.

Halv ni torsdag morgen skal politi, leitemannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp og helikoptre være på plass i Tamokdalen i Balsfjord. Værutsiktene er bedre i dag enn de var onsdag.

– Men vi har erfart at forholdene skifter fra time til time. I går kom det snøbyger som skapte problemer for helikoptrene, forteller Nilsen.

Veien opp til skredet der de omkomne ligger, er lang, bratt og skredfarlig. Derfor bistår Forsvaret politiet i operasjonen. Foto: Pål Hansen / NRK

Tungt arbeid

Nøyaktig to uker etter at fire skikjørere fra Sverige og Finland ble tatt av skred og meldt savnet i Blåbærfjellet i Tamokdalen, kunne den fysiske letinga etter dem starte i går. Aksjonen har vært forhindret av dårlig vær og stor skredfare, men i starten av uka ble området de omkomne ligger i, sikret mot flere snøskred.

Nå flys leitemannskaper inn med Forsvarets Bell-helikoptre. Gravingen foregår for hand med spade og annet håndutstyr. Dette er tungt og krevende arbeid som krever stadig rotering av personell.

– Samtidig som vi utfører gravearbeid skal vi også samle dokumentasjon om det vi finner. Liggestilling og eventuelle luftlommer rundt gir både oss og familiene til de omkomne et bilde på hvordan det har vært etter selve skredet, sier lensmannen i Balsfjord.

Det er personell fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Forsvaret som hjelper politiet i arbeidet med å hente ut de omkomne skikjørerne i Blåbærfjellet. Foto: Pål Hansen / NRK

Krever erfaring

Onsdag kveld møttes de fleste av dem som hadde deltatt i gravearbeidet den dagen, til samtale og bearbeiding av hendelser og synsinntrykk.

– Vi har stilt som krav at alle som skal bidra her har erfaring fra liknende arbeid fra før. Det er viktig for å redusere belastningen. Så har vi systematisk oppfølging av leitemannskapene i etterkant. I går hadde vi også helsepersonell til stede på møtet. Behovet hos den enkelte er forskjellig, men vår erfaring er at det å sette seg ned i ro og mak, og veiledes gjennom en samtale, har stor betydning for hvordan vi bearbeider inntrykkene på lengre sikt, sier Nilsen.

Skredulykken i Tamokdalen dekkes av både norske, svenske og finske medier. Klokka ti i formiddag blir det en pressebrifing med politiets innsatsleder.