Flykaoset i Tromsø avtar

– Tromsø lufthavn er oppe og går som normalt, opplyser driftssjef Svein Idar Henriksen i Avinor i Tromsø.

Tidligere i formiddag fikk NRK opplyst at SAS hadde problemer med innsjekkingssystemet sitt, noe som førte til ytterligere forsinkelser. Det har ifølge Henriksen løst seg.

– Situasjonen er i ferd med å løse seg, og nå er det opp til flyselskapene hvordan de skal hente inn forsinkelsene, sier han.

– Jobber på spreng

Pressekontakt i SAS Tonje Sund forteller at SAS nå jobber på spreng for å få alle passasjerer på flyvninger slik at de når fram til reisemålet.

– Tåken som skapte store forsinkelser tidligere i dag har lettet, og vi tar sikte på å fly stort sett som normalt nå i ettermiddag.

Hvordan skal passasjerene gjøre dersom de fortsatt venter på en avgang?

– Vi anbefaler reisende å innhente informasjon på flyplassen. Ta kontakt med vårt personale og vår kundeservice så skal vi hjelpe de så fort som mulig.

Store forsinkelser

Tåka ligger som et lokk over Tromsø lufthavn torsdag. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Et av flyene som satt tåke-fast tidligere i dag var morgenflyet som skulle gått til Oslo klokka 06.35, der blant annet påtroppende fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker var passasjer.

Elisabeth Vik Aspaker ble sittende flere timer i flyet på rullebanen i Tromsø får det fikk ta av. Foto: Privat

– Jeg gikk ombord 06.15, vi har vært på starten av rullebanen, men er nå tilbake ved terminalen. Vi sitter bom fast. Noen har gått av fordi de ikke rakk møtene sine. Men jeg har ikke tenkt å gi meg så lett. Vi har fått kaffe og flypersonalet gjør så godt de kan. Det er ikke så mye de kan gjøre, sa hun til NRK i 10-tida.

Kaotiske tilstander

Reporter Petter Strøm fortalte tidligere i dag at han så vidt kunne se bygningen da han parkerte utenfor flyplassen.

– I avgangshallen er det litt folk som tålmodig venter i kø foran skrankene og følger med på skjermene, sa han.

Folk som strømmer til flyplassen må smøre seg med tålmodighet. Foto: Petter Strøm / NRK

En rekke fly sirklet over Tromsø-området i 10-tiden i påvente av å få lande.