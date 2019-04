Flere vil være ansvarlige turister: – Vil ha god samvittighet når man reiser på ferie

Måten du velger å feriere på kan etterlate bittesmå eller veldig store avtrykk. Her er noen gode ferieråd fra Naturvernforbundet:

Reis kort og godt

Lange reiser gir større utslipp enn korte reiser. Oppdag nærmiljøets skatter i ferien – den mentale flukten ligger ikke nødvendigvis langt unna. Se gode tips om aktiviteter og overnatting i Norden.

Reis sjeldnere og bli lengre

Bytt ut mange korte helgeturer med en utenlandstur der du blir lenge. Det gir mindre klimagassutslipp og mer opplevelse. For mange land er turisme en viktig inntektskilde. Vær bevisst på at du legger igjen penger der det bidrar mest til lokalsamfunn og miljø. Velg for eksempel guider i nasjonal parker som viser forståelse for naturen.

Velg miljøvennlig transportmiddel

Det er bedre å kjøre tog og buss enn bil. Det er bedre å kjøre bil enn fly. Det beste er selvfølgelig å ta sykkelen fatt.

La reisen bli en del av opplevelsen. Deutsche Bahns reiseplanlegger for Europa er en god start. Deutsche Bahn selger også mange rimelige billetter over landegrensene, for eksempel fra Göteborg til Tyskland eller fra Frederikshavn (som enkelt kan nås med ferje fra Norge) og sørover (Europa Spezial). I tillegg er Interrailfortsatt et godt alternativ. Skal du reise til Sverige, er NSBs minipris beste alternativ til Göteborg. Til Stockholm og tog til Narvik fra eller via Sverige kjøper du best på www.sj.se. Flere tips om togreiser i Europa finner du her: www.seat61.com, www.rail.cc.

Lei i stedet for å eie

Er hytteferie eller småbåtferie drømmen, kan du leie framfor å eie. Rimelige hytter med enkel standard kan leies fra Statskog, privat utleie formidles gjennom Finn.no. Turistforeningen har 460 hytter i Norge. Finn.nohar oversikt over båter til leie i hele Norge. På airbnb.no kan du også leie et rom for natten hos privatpersoner.

Bytt bolig i ferien

Å bytte bolig med andre i ferien kan være en smart løsning som sparer deg for penger og sparer miljøet ved å begrense behovet for ferieboliger. Det finnes en rekke nettsteder som tilbyr formidling av boligbytte, for eksempel: Hyttebytte.no, HomeLink Norge, Intervac Home Exchange og Boligbytte.com.

Velg miljøvennlig overnatting

Mange norske hoteller er miljømerket med svanen, miljøfyrtårn og ISO 14001. Reis grønt-guiden gir deg en oppdatert oversikt over miljømerkede overnattingssteder i Norge. I enkelte europeiske land kan du overnatte på økologiske hoteller.

Hanen gir en fin oversikt over hytter, telt- og campingplasser, gjestegårder, rorbuer, pensjonater, setrer, fjellstuer, og så videre i hele Norge.

Velg økologiske-, kortreiste og vegetariske matopplevelser

Bli kjent med lokale jordbrukstradisjoner ved å reise på gårdsferie. Økoguiden gir oversikt over økologiske gårder som tilbyr overnatting, hoteller, vandrehjem, kafeer, restauranter og festivaler som serverer økologisk mat i Norge.

Du kan jobbe for kost og losji og lære om økologisk livsstil på økologiske restauranter og økologiske besøksgårder i hele verden.

Bio Hotels gir oversikt over europeiske hoteller med økologisk matservering. Global oversikt over vegetarrestauranter (også oversikt over norske restauranter) finner på du www.veggieheaven.com.

Kilde: Naturvernforbundet