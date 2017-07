Flere Tromsø-fly kansellert: – Sterkt beklagelig

Kanselleringene gjelder blant annet flyet som skulle lettet flyet fra Alta, Kirkenes og Vadsø som skulle landet i Tromsø klokka 09.50, og klokka 10.20 i retning Hammerfest og Honningsvåg.

Også Widerøe-flyet fra Honningsvåg og Hammerfest, som skulle landet i Tromsø klokka 13.20, er innstilt.

Også Tromsø – Lakselv i kveld, fredag, blir ikke å lette.

Mangler folk

BEKLAGER: Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe. Foto: Widerøe

–Dette er sterkt beklagelig, sier informasjonssjef Catharina Solli.

– Dette er aldri noe vi ønsker. Vi vil jo alltid få passasjerene dit de har booket. Men vi har rett og slett utfordringer med bemanning nå på sommertid.

– Har dere ikke planlagt sommeren godt nok med tanke på bemanning?

– Planleggingen med sommeren ble gjort for halvannet år siden. I mellomtiden har flere gått av med pensjon, og flere har tatt en alternativ stillingsbrøk som gjør at vi har tilgang til færre crew enn det våre prognoser tilsa for halvannet år siden. Nå har vi rett og slett ikke nok mannskap til å bemanne disse avgangene, sier Solli.

Alternative løsninger

Hun påpeker at passasjerer vil få mulighet til å reise med andre avganger. De som skal til Honningsvåg vil få bakketransport fra Hammerfest.

– Dette kan være til både tidligere og senere avganger. Dette gjør vi i samarbeid med kunden for å finne den løsningen som er best for alle sammen, sier Solli.

På Avinors nettsider kan du få informasjon om avganger i dag, samt eventuelle forsinkelser og kanselleringer.