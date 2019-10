Politiet fikk melding klokken 00.20 om at en kvinne gikk rundt med to kniver og ropte ved Strandtorget i den sørlige del av sentrum i Tromsø.

NRK får opplyst at kvinnen gikk ut fra et utested. Hun gikk så nordover Strandgata mot utestedene som ligger like ved. Der truet hun en rekke mennesker med kniv. To personer ble skadet. De har ikke fått livstruende skader.

Både bevæpnet politi og ambulanse rykket ut til stedet. Totalt tre personer har fått knivskader, inkludert gjerningspersonen.

– En 20 år gammel kvinne fra USA har fått et dypt kutt i en arm. En kvinne i 40-årene fra Tromsø har fått et risp i halsområdet etter å ha blitt truet med kniv opp mot halsen. Den mistenkte har fått kutt i hånden, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt.

Pågripelsen av kvinnen i Tromsø sentrum skjedde uten dramatikk. Foto: Pål Hansen / NRK

Kvinnen ble pågrepet like før klokken 00.30. NRK får opplyst at pågripelsen skjedde uten dramatikk. Hun ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Operasjonslederen sier at det kan tyde på at det var tilfeldige personer som ble rammet.

– Det som vi har fått beskrevet er at det ikke skal være en relasjon mellom de involverte i saken, sier operasjonslederen.

I tillegg til de som ble skadet, skal også flere andre personer ha blitt truet av kvinnen.

– Flere har blitt truet av kvinnen enn det vi først fikk opplysninger om. Hvis det er flere som har opplevd trusler i dette tidsrommet, så ønsker vi de tar kontakt med politiet, sier operasjonslederen.

De jobber nå for fullt med å etterforske hendelsen.

– Det er for tidlig å si noe om foranledningen og motivet. Vi jobber med å kartlegge detaljene, i tillegg til å avhøre vitner, sier operasjonslederen til NRK.

Den pågrepne kvinnen i 30-årene er tidligere dømt for bæring av kniv på offentlig sted, og for vold og trusler, ifølge NTB.