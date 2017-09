Flere parter involvert i søket etter to menn som gikk seg bort i fjellet

En utenlandsk jeger meldte torsdag kveld ifra om at han hadde gått seg fast ved fjellet Lasset ved Mefjordbotn på Senja, og en tysk turist satt fast ved fjellet Buren på Kvaløya utenfor Tromsø.

Politiet iverksatte umiddelbart søk for å få mennene ned.

Venninnen meldte ifra

– Til Senja ble det sendt et helikopter fra UNN, men det måtte returnere grunnet mørke. Berg Røde Kors startet søk i området for å finne mannen og få han ned, fortalte operasjonsleder Morten Augensen ved Troms politidistrikt.

Til Buren ved Ersfjordbotn på Kvaløya satte redningsmannskaper fra Norsk Folkehjelp i gang søk, sammen med brannvesenet.

– Selv om fjellet Buren er nært bebyggelse er det bratt og vanskelig terreng.

Augensen fortalte at mannen som satt fast på Senja meldte først ifra til en venninne, som deretter tok kontakt med politiet.

Tilfeldig

Natt til fredag kunne politiet fortelle at begge mennene var hentet ned i god behold.

Augensen sier at det er tilfeldig at begge de to mennene har gått seg fast i hvert sitt fjell på samme tid. Han sier at han setter pris på at naturen i nærområdet blir brukt, men viser til fjellvettreglene i høstmørket.

– Uhell kan skje, man kan gå seg vill og fast, men det viktigste er at de har mulighet til å kontakte folk dersom en trenger hjelp.