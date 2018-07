Flere naboer varsler barnevernet om sommeren

Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.



Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig.



Når et barn forteller at det ikke har det bra sammen med sine omsorgspersoner.



Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.



Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har rusproblemer.



Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har psykiske problemer.



Når barnets omsorgspersoner har utfordringer knyttet til oppdragelse og grensesetting av barnet sitt.



Når du som barnets omsorgsperson er sterkt bekymret for barnet.