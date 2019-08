Flere hundre demonstrerer mot antiislamsk organisasjon: – De sprer frykt og løgner

Helt siden det ble kjent at organisasjonen SIAN skulle ha stand i Tromsø 31. august, har sinnene stått i kok i Ishavsbyen. Flere politiske partier har mobilisert, og nå er altså torget fullt av mennesker som demonstrerer mot «gjestene».

Tromsø-folk snur ryggen til Lars Thorsen i SIAN. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Vi vil ikke ha rasisme i denne byen. Vi er en by der vi inkluderer. Vi står sammen mot krefter som dette. Jeg får klump i halsen av det oppmøtet her, sier ordførerkandidat i Tromsø Høyre, Hans Petter Kvaal.

– Islam kan ødelegge sivilisasjonen vår

SIAN har som formål å «motarbeide, stoppe og reversere» det de kaller islamiseringen av Norge. De har fått kritikk for blant annet å være ekstremt muslimfiendtlig. Flere medlemmer av SIAN har vært tiltalt for hatefulle ytringer etter rasismeparagrafen.

Ungdommer i hopetall stilte opp for å vise sin avsky mot SIAN, som hadde stand i Tromsø. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Leder i SIAN, Lars Thorsen, mener måten det aksjoneres på i Tromsø er et brudd på loven.

– Kommunen har brutt lovverket ved å tillate en motdemonstrasjon med bruk av støymidler. Politiet gjør ikke heller jobben sin. Det er første gang i historien, jeg kan i hvert fall ikke komme på noe annet sted, hvor kommunen har tilrettelagt for en slik støyende demonstrasjon.

Lars Thorsen i SIAN mener den bråkete motdemonstrasjonen i Tromsø var et brudd på grunnloven. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Ytringsfriheten i Norge Ekspandér faktaboks Grunnlovens paragraf 100 sier følgende: Ytringsfridom skal det vere. Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar om det ikkje let seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov. Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst. Det kan berre setjast slike klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande omsyn gjer det forsvarleg halde opp imot grunngjevingane for ytringsfridommen. Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder kan ikkje nyttast om det ikkje trengst for å verne born og unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brevsensur kan ikkje setjast i verk anna enn i anstaltar. Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre tungtvegande grunnar. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.

– Hva er ditt budskap i Tromsø i dag?

– Mitt budskap er å fortelle hva islam er og hvilket potensial det har til å ødelegge sivilisasjonen vår, i det øyeblikket det blir mange nok av dem, og gruppepresset driver alle til å leve i islam.

– Tror du dere får noen nye medlemmer i dag?

– Det er litt tidlig å si. Vi har fortsatt noen taler til, så det kan bli flere medlemmer.

SIAN talte for døve ører i Tromsø, men håper på nye medlemmer i løpet av dagen. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Tryggheten og friheten vinner over hatet

Kristin Røymo er ordfører i Tromsø. Hun mener motdemonstrantene håndterer SIANs markering på en fantastisk måte.

– Vi har holdt appeller, vi har sunget sanger, vi har lagd bråk og markert at Tromsø skal være en trygg by, uansett religion, hudfarge, språk, legning og valg i livet. Vi sier nei til rasisme i våre gater. Det gjør vi på en fantastisk, ikkevoldelig måte.

Ordføreren understreker viktigheten av å avvise SIAN sitt budskap.

– De jobber for at folk skal bli redde. De sprer frykt, de sprer løgner og karakteriserer folk på en måte som vi sier nei til.

– Men de har vel rett til å få ytre seg?

– Ja, og det får de jo her. De står her beskyttet av politiet slik vi beskytter mennesker sin rett til å snakke. I dag er det tryggheten, friheten og inkluderingen som vinner over hatet.

Tromsøs domprost, Stig Lægende, snudde ryggen til den islamkritiske organisasjonens om gjestet byen lørdag. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Blant de mange hundre fremmøtte under demonstrasjonen lørdag ettermiddag, var også domprost i Tromsø, Stig Lægende.

– Vi må protestere mot reinspikka rasisme. Det vil vi ikke ha i Tromsø. De har lov å ytre seg og vi ytrer oss imot. Det jeg har fått med meg av SIAN sitt budskap er fremmedfiendtlig, ondsinnet, rasistisk og skrekkelig.