Flere hundre 6-åringer er ikke modne nok til å begynne på skolen

Denne uken starter mange spente seksåringer, eller kommende seksåringer, på skolen. Men ikke alle i skolealder begynner på skolen i år.

– Som oftest er det barn som er født seint på året som får utsatt skolestart. De kan være umodne for alderen og ha andre tilleggsvansker. Som regel er det barn som allerede har vært inne i vårt system, sier Rolf Øistein Barman-Jenssen, enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Tromsø kommune.

Rolf Øistein Barman-Jenssen, enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Tromsø kommune, sier at de har veldig god erfaring med utsatt skolestart. Foto: Petter Strøm / NRK

Tallet på seksåringer som tar et ekstra år i barnehagen har vært jevnt i Norge de siste årene. I Tromsø kommune mottar de årlig mellom åtte og ti søknader fra foreldre som ønsker å utsette skolestarten for barna sine.

Seksåringer i barnehagen 2012 2013 2014 2015 2016 Antall seksåringer i norske barnehager 386 407 366 345 345 Utdanningsdirektoratet har ikke tall for hvor mange som søker eller får innvilget utsatt skolestart. Men de har tall over antall seksåringer som går i barnehagen det året de egentlig skulle startet på skolen.

– En del foreldre er selvfølgelig redde for at barna deres kan bli stigmatisert dersom de starter på skolen ett år seinere enn andre på deres alder. Vi tenker heller at det kan være like stigmatiserende å bli hengende etter på skolen fra den første dagen, og at det kan følge deg gjennom hele utdanningsløpet. I tillegg kan det være ødeleggende for motivasjonen for å lære, sier Barman-Jenssen.

Utsatt skolestart Ekspandér faktaboks Utsatt skolestart kan være spesielt aktuelt for barn som viser seg å ikke være like moden som sine jevnaldrende. Det gjelder barn som ikke har like gode kognitive evner (evne til å forstå) som sine jevnaldrende, barn som sliter med språklige ferdigheter, motorikk og sosiale ferdigheter, og som mest sannsynlig vil vokse dette fra seg, og dermed vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen.

Dette gjelder ofte barn som er født svært sent på året. Det er mulig for alle å søke om utsatt skolestart for barnet sitt. Da må du gjøre følgende: Ta først kontakt med barnehagen for en vurdering av ditt barn.

Dersom dere blir enige om at det kan være lurt å søke om utsatt skolestart sender du en søknad til skolen.

Skolen tar da kontakt med PPT for en vurdering.

Dersom PPT vurderer at utsatt skolestart kan lønne seg, sendes saken tilbake til rektor som fatter et endelig vedtak.

Det er ikke anbefalt med utsatt skolestart for barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker, eller barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden uavhengig av når de starter på skolen.

For tidlig å starte som seksåring?

Barman-Jenssen forteller at et av målene med utsatt skolestart er å unngå at for mange elever må få spesialundervisning for å kunne følge med i utdanningen.

– Det er skolens plikt å legge til rette for hver enkelt elev. Dersom det blir svært mange elever med slike behov, kan det bli vanskelig for skolene å håndtere. For mange kan som sagt utsatt skolestart føre til at de barna ikke har behov for tilrettelagt undervisning når de først starter på skolen. Det er en de tingene vi ser på i vår vurdering, sier han.

Antall elever som får spesialundervisning Skoleår Antall elever Prosent av den totale elevmassen 2016/17 49 366 7,8 2015/16 49 258 7,9 2014/15 49 627 8 2013/14 50 977 8,3 2012/13 52 723 8,6

Pedagogikkprofessor ved Høgskulen i Volda, Peder Haug, uttalte nylig til barnehage.no at det pedagogiske opplegget i førsteklassen har for mye fokus på formelle læringssituasjoner, og får støtte av flere pedagoger.

– Er det for tidlig å starte på skolen det året du fyller seks?

– Både ja og nei. Vi ser at det er en del elever som sliter med å håndtere den skolen som møter dem i førsteklassen. Det kan som sagt føre til manglende mestring og motivasjon, og at elever får problematisk adferd fordi de sliter med å finne seg til rette, sier Rolf Øistein Barman-Jenssen.

– Men selv om vi kanskje ser en dragning mot tradisjonell skole i førsteklassen, er veldig mange skoler oppmerksomme på akkurat dette, og tilpasser undervisningen deretter.