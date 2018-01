Flere har kontaktet politiet i samfunnstopp-saken

– Det er personer som mener de har opplysninger som er relevant for saken, sier politijurist Elin Norgård Strand.

Politiet har fått tips både i går og i dag, etter at de under en pressekonferanse oppfordret de som kunne kjenne seg igjen i beskrivelsen av saken om å ta kontakt.

Mener de har relevante opplysninger

Akkurat nå behandler lagmannsretten anken av varetektsfengslingen. Torsdag opplyste politiet at de mistenker at det er flere mulige ikke navngitte fornærmede. Rundt 15 vitner er avhørt til nå, og politiet har notert flere vitner som de ønsker å avhøre.

Politijurist Elin Norgård Strand, sier det er for tidlig å si noe om betydningen av de nye opplysningene.

– Det er fortsatt på et tidlig stadium når det gjelder de opplysningene vi har fått. Vi har ikke kommet så veldig mye lengre i etterforskningen.

Skal vurdere avhør

Mannens forsvarer, Ulf E. Hansen sa i går etter fengslingsmøtet at utvidelsen av siktelsen er basert på løse rykter som ikke er godt nok for varetektsfengsling. Norgård Strand mener det er for tidlig å si noe om betydningen av de nye tipsene.

– Det er personer som har opplysninger, så er det opp til oss å vurdere om vi skal ta de inn til avhør for å få vite detaljinnholdet i disse opplysningene.

Hun vil ikke gå inn på innholdet de har fått fra noen av tipserne.

Sammenligner saker

Samfunnstoppen er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang. Han ble i 2015 anmeldt av en mann i 30-årene for tilsvarende forhold. Saken ble henlagt i september 2016, fordi det var vanskelig å kunne avdekke om mannen hadde utnyttet sin stilling.

– Hvor sentral er saken fra 2015 i forhold til etterforskningen som pågår nå?

– Den gjaldt noen lignende forhold, så det er klart at vi ser de sakene i sammenheng, og i lys av hverandre.

Norgård Strand bekrefter at politiet vurderer å ta opp saken fra 2015 igjen.