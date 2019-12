Fjellovergang stenges i kveld

E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms stenger klokka 19 tirsdag kveld på grunn av rasfare. Eneste omkjøringsmulighet er Finland. Det er foreløpig åpent for vanlig ferdsel over fjellet. Statens vegvesen vurderer forholdene på nytt onsdag klokken 15.