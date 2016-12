Fire uker i varetekt for knivstikker

– Vi ba om varetekt på grunn av fare for bevisforspillelse, derfor har han også brev og besøksforbud, sier vakthavende jurist ved politiet i Harstad, Fanny Helle til NRK. Det er fordi politiet har ennå ikke fått avhørt den knivskadde mannen. Han ligger hardt skadet på sykehus i Tromsø. Tilstanden er alvorlig men stabil, sier pressekontakt, Marit Einejord, ved UNN.

Erkjenner ikke straffskyld

Hva den sikta mannen har forklart om hendelsen vil ikke politiet gå ut med. Ifølge mannens forsvarer, Vilde Refnin Jordbakke, har han forklart seg om det som skjedde

– Han erkjente ikke staffskyld og samtykket heller ikke til varetektsfengsling i fengslingsmøtet i Trondenes tingrett søndag ettermiddag, sier hun. Mannen er sikta for grov kroppsskade.

Trondenes tingrett har bestemt at den sikta må sitte 4 uker i varetekt. Foto: Nils Mehren / NRK

Det var like før klokka 02 natt til lørdag fikk politiet oppringning fra et sted i Kvæfjord der det ble meldt om at en person skulle være knivstukket. Både politi og ambulanse rykket til stedet med en gang.

Da politiet kom fram ble det klart at en mann i 20-årene var knivstukket i mageregionen. Mannen ble tatt til sykehus i Harstad med alvorlige skader i mage og bryst.

Hendelsen skjedde i en privatbolig i Kvæfjord. Politiet vil ikke nå gå inn på hva siktede har sagt i avhør eller om han har erkjent å stå bak knivstikkingen.