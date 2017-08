Fikk torsk full av oppdrettsfôr: – Motbydelig fisk

– Det var en motbydelig fisk som luktet fælt. Jeg kunne se at det var utrolig mye fett i fôret. Jeg har egentlig utrolig høy terskel for å hive ut fisk på havet, men dette hælte jeg ikke å spise, sier Eliassen til NRK.

Da han åpnet magen til fisken ble han overrasket over hvor mye fôr fisken hadde fått i seg. Mandag la han ut bilde på Facebook og fikk enorm respons på kort tid.

Johnny Eliassen la ut bilde av fisken på Facebook, over 100 personer har delt bildet. Foto: Johnny Eliassen / Privat

– Det var en enorm respons og til og med folk fra USA har kommentert. Bildet synliggjør tingene vi snakker om når vi argumenterer mot åpne oppdrettsanlegg. Jeg tror ikke folk generelt er klar over problemene med oppdrettsfisk.

Ikke første gangen

Eliassen, som er bosatt på Reinøya i Karlsøy kommune, har tidligere engasjert seg i saken for å hindre at kystområdet ble lokasjon for oppdrettsanlegg.

Siden mai har anlegget holdt på, og det hevder de lokale fiskerne at de har merket.

– Det er ikke første gangen det har skjedd. Mange jeg kjenner har fått «pelletstorsk». Vi var over en kilometer unna anlegget, til tross for det hadde fisken magen full.

Torsken Johnny Eliassen fikk på kroken hadde store mengder med pellets i magen. Foto: Johnny Eliassen / Privat

Han mener at dette er et tydelig tegn på at oppdrettsfisken får i seg store mengder fôr.

– Man begynner jo å lure når en villfisk klarer å få i seg så mye fôr, da man kan jo bare tenke seg mengden oppdrettsfisken får.

Berører villfisken

Kampen mot anlegget preget lokalbefolkningen som var imot at det skulle bli åpnet.

– Vi synes dette er trist. Vi har kjempet mot dette siden dag en, prøvd alle midler, og har ikke blitt hørt. Nå skjer de tingene vi hadde forutsett, sier Eliassen.

Han understreker at han ikke har noe imot dem som jobber på anlegget, men han har et problem med at anlegget okkuperer de beste fiskeplassene.

– Jeg er imot åpne anlegg. Oppdretterne reklamerer med at dette er den absolutte beste fisken. Det kan jeg ikke tenke meg for lukten og konsistensen på fisken gjør at jeg hæler ikke å spise den.

Eliassen beskriver det som tragisk at villtorsk med pellets i magen ikke er uvanlig for hobbyfiskere i området å få på kroken.

– Vi må bare godta det og får heller prøve å være kritisk og plukke unna disse fiskene. Men det hjelper vel ikke, jeg tror nok det bare blir verre og verre.

Jobber med saken

Daglig leder ved Wilsgård Fiskeoppdrett i Lubben i Karlsøy, Fredd-Jarle Wilsgård, skriver i en melding til NRK at dette kan tyde på overfôring ved oppdrettsanlegget.

Daglig leder og medeier av Wilsgård Fiskeoppdrett, Fredd-Jarle Wilsgård. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Dette er en indikasjon på overföring, og det er noe vi jobber kontinuerlig med for å forbedre oss på, skriver Wilsgård.

Videre skriver han at fôret de gir til laksen er små pellets som lett påvirkes av vind og strøm i havet.

– Lubben er en ny lokalitet som vi holder på med å lære oss å kjenne, skriver Wilsgård.