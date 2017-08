Fikk tilbud om å skyte kyllinger og spise hundesuppe i Nord-Korea

Ikke alle foretrekker å reise på charterferie til Syden. Sigrid Mogård-Jansen og ektemannen Martin fant ut at det organiseres turer til Nord-Korea, og dro til det som trolig er verdens mest lukkede land.

– Vi hadde lyst til å se verdens mest isolerte land fra innsida. Se kulturen, naturen, og møte lokalbefolkninga, forteller Sigrid noen få dager etter hjemkomsten til Tromsø.

Her kan du se ekteparet Mogård-Jansens egen video fra Nord-Korea

Ikke lov å reise alene

Å reise til Nord-Korea alene er ikke tillatt. Ekteparet bestilte derfor tur via en organisert gruppereise, der alt var nøye planlagt og kontrollert.

– Det var to statsansatte guider med oss hver gang vi forlot hotellet, vi fikk ikke lov å gå ut uten at de var med. De viste oss kun det de vil turistene skal se, så vi skjønte fort at vi ikke kom til å få et helt objektivt syn på landet.

Det meste av tida oppholdt de seg i hovedstaden Pyongyang. En by de omtaler som fin og ren, med lite biltrafikk.

– Vi så et fattig land, men ikke så ekstremt som man ser andre steder i verden. Men igjen, vi er klar over at vi ikke fikk se det myndighetene ikke ville vi skulle se.

Fikk tilbud om å skyte kyllinger

En av utfluktene gikk til en skytebane, der gruppa de var en del av skulle skyte på blink.

– Da fikk vi tilbudet om vi ville skyte på levende kyllinger i stedet. Vi takka pent nei til det, sier Mogård-Jansen, som også avslo tilbudet om å spise det som regnes som en delikatesse i Nord-Korea, suppe laget på hundekjøtt.

– Det var en spesiell tur, men jeg reiser gjerne tilbake.