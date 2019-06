Fikk støtte til klesbutikk: – Et knefall for Islam, sier Frp-politiker

– Er det slik folk skal behandles av politikerne, spør gründer Suha Imran Al-Kafaji fra Irak.

Sammen med Senait Abrafa Haifemichael fra Eritrea fikk hun 55.000 kroner av Harstad kommune til etableringen av en butikk som spesialiserer seg på klær fra Midtøsten.

Det likte kommunestyrerepresentant fra Fremskrittspartiet i byen, Kristian Eilertsen dårlig, skrev Harstad Tidende.

Eilertsen mener kvinnene har til hensikt å selge hijab til barn.

– Hijaben har en helt spesiell betydning og symboliserer noe som Fremskrittspartiet tar klar avstand fra, sier han, og fortsetter:

HIJAB TIL BARN: Kristian Eilertsen sier butikken vil selge hijab til barn. – Dette er et plagg vi i Frp tar avstand fra, sier han. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– At det i tillegg blir kamuflert i søknaden om at dette blir en slags internasjonal klesbutikk hvor norske kvinner skal gå mann av huse for å kjøpe sjal som også kan brukes som hijab for muslimske kvinner fremstår som merkelig, sier han.

Det ikke er en kommunal oppgave å subsidiere en klesbutikk, mener han.

Feil å bruke offentlige midler

– Det kommer frem i søknaden at de vil ha en barneavdeling, og da er det lett å tenke seg til at de skal selge barnehijab. Dette er et plagg vi i Frp tar avstand fra og ønsker å totalforby i for eksempler skoler og barnehager, sier han.

– Hva veier tyngst i din motstand; at det er bevilget penger til en klesbutikk eller en klesbutikk med klær fra Midtøsten?

– Hva som skal selges i butikken er i utgangspunktet likegyldig. Vi har etableringsfrihet her i landet og hvem som helst skal starte virksomhet og selge lovlige varer.

– Men du kan ikke regne med å få kommunal støtte med skattebetalerens penger for å etablere butikken din, sier Eilertsen.

Han mener likevel denne saken har en tilleggsdimensjon siden det skal selges klær fra et islamdominert område.

– Du uttalte at dette er et knefall for Islam. Hva mener du med det?

– For Frp sin del er det et åpenbart knefall for Islam. Det virker som flertallet av politikerne i Harstad vet null og niks om hva integrering handler om.

– Må lese søknaden på nytt

– Han må lese søknaden på nytt. Det eneste som står om hijab i søknaden er at vi ønsker at en norsk kvinne kan finne et fint sjal som også en muslimsk kvinne kan bruke som for eksempel hijab, sier Al-Kafaiji

Al-Kafaiji lar ikke kritikken gå inn på seg.

– Vi bryr oss ikke om hva han sier. Vi har vært her i nesten 10 år og nesten alle vet hvem vi er og at vi bare vil åpne en ny butikk i byen.

– En genial idé

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes (Ap) sier til Harstad Tidende at kvinnenes forretningsplan fortjener offentlige midler. Hun får støtte fra Kristelig folkepartis Per Pedersen.

GENIALT: Gründer-kvinnene får støtte fra ordfører i Harstad Marianne Bremnes (Ap). Foto: Øivind Arvola / Øivind Arvola

– Dette er en genial idé, der to kvinner ønsker å tilby kvinner fra andre deler av verden klær som ikke finnes i de tradisjonelle kjedebutikkene.

Bremnes har ikke mye til overs for Eilertsens meninger om saken.

– Jeg skjønner ikke hva som er galt med dette. Nå må Kristian Eilertsen slutte å mistenkeliggjøre mennesker fra andre deler av verden for å ha andre motiver enn det de søker om, sier hun til avisen.