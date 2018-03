Fikk stortorsk verdt 730 kroner alene

Han er velkjent som storfisker, Bjørn Jørgensen. Først og fremst kveitefisker.

Men ute på fisket søndag var det torsken som overrasket han, en skikkelig stor en.

– Det var en litt «overraskanes» kar, sier han.

Med den 35 fots lange sjarken «Fjordfangst» gikk han ut til Grimsbakken noen mil utafor Senja.

– Jeg flyttet bruket dit bevisst i går for å få virkelig stor fisk, fisk over 30 kilo, forteller han.

Området han flyttet garnene litt er litt grunnere enn områdene rundt og han mener at det eldre store torsken oftere kommer dit. I fangsten har fikk var det rundt ti som var rundt 30 - 35 kilo.

– Mars er det beste tidspunktet for å fange slike store torsker, mener han.

Det er gjennom de siste årene tatt flere torsker på størrelse med denne og noe større. Verdens største torsk tatt på stang skal være en 47 kilo tung torsk som ble tatt på Sørøya i Finnmark i 2014. Men den største torsken som noen ganger er tatt veide i følge Fiskeribladet 88 kilo og ble tatt i 1888.

Kan ende utstoppet

Bjørn Jørgensen har vært fisker siden 1984. De store fiskene tar han fordi han har sine egne metoder, han har jobbet aktivt med å finne ut hvordan man får størst fangster. Det er nok en av årsakene til at han også blir kalt for «kveitekongen». Han har blant annet fanget mange kveiter over 200 kilo, til sammen seks.

Jørgensen har også hjulpet forskere med forskning rundt kveita.

Men det er den største torsken han noen ganger har fått.

Den store torsken hadde også stor rogn og stor lever, men det er ikke sikkert den ender på matbordet. Nå er den på tur til Spania.

– Det var visstnok en kjøper der som skulle ha den til et spesielt formål, sier han.

Fisk av denne størrelsen blir vanligvis saltet og blir til klippfisk, bacalao er jo en vanlig rett, store fisker populær til det, sier Jørgensen. Men han ser ikke bort fra at den havner utstoppet på en vegg i Spania.

– Jeg vil ikke ha den til å stoppe ut, jeg har en laks på veggen på 21 kilo, jeg vil ikke prøve meg med en torsk på 44 kilo, flirer han.