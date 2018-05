Fikk med seg hele akten: – Det gikk virkelig hett for seg

– Det gikk virkelig hett for seg, sier Ted Torfoss. Vi følte oss nærmest som kikkere mens vi betraktet den heftige elskoven. Det var sterke greier, ler han.

Spesielt forspill

Det er ikke uvanlig å observere isbjørn ved stasjonen på Hopen, selv om det har vært færre enn vanlig denne vinteren. Men det er sannsynligvis første gang noen har opplevd at bjørnene har paret seg inne på stasjonsområdet. Ted Torfoss, som har tatt utallige bilder av isbjørn, lot ikke muligheten gå fra seg når han forstod hva som var i gjære.

– Vi har ikke hatt isbjørnbesøk på en stund, men plutselig kommer det to stykker løpende inn på området – en stor og en liten. Vi trodde først det var en binne med en uregjerlig tenåring som hun prøvde å få skikk på. De brølte, stoppet opp, og brølte igjen, mot hverandre, sier han.

Før isbjørnene satte i gang ble det litt brøling. Foto: Ted Torfoss

Norge skal lede arbeidet for å ta vare på isbjørnen

Torfoss forteller at de prøvde å skremme bjørnene med flere knallskudd uten at de reagerte. Men til slutt forsvant de ut på isen. Etter en liten stund dukket de opp igjen, forsvant en gang til, for så å dukke opp enda en gang.

– Da oppdaget vi at de var i gang med å «ha seg» borte på stasjonsområdet. Da våknet kikkergenet i oss, dette måtte vi få med oss.

Se flere bilder på Hopen meteorologiske stasjon sin nettside

Ted Torfoss og de tre andre som jobber på den meteorologiske stasjonen på Hopen fikk seg opplevelse for livet. – Vi var helt himmelfalne, sier han. Foto: Privat

Ikke bare et kjapt nummer

Ted Torfoss og en av de andre på stasjonen, Bjørn Naustervik Myklebust, som også er en ivrig fotograf, benyttet anledningen til å gå nærmere, til «Reserven», hytta som blir brukt som ekstrabolig. Med åpent vindu var de bare 35 meter fra ritualet som elskovsparet tok seg god tid til å gjennomføre.

– Dette var ikke bare et kjapt nummer, for å si det slik. De brukte en time og et kvarter. Det var ikke mye lyd, men ansiktsuttrykkene var helt spesielle. De åpnet og lukket øynene og det virket som de var i sin egen verden. Det så ut som at begge nøt akten like mye. For oss var opplevelsen unik. Ikke fordi vi så paringen, men fordi vi fikk oppleve det så nærme, samt at vi fikk med oss hele ritualet fra start til slutt. Vi var helt himmelfalne, sier han.

Det var virket som at begge nøt elskoven like mye, sier Ted Torfoss. Foto: Ted Torfoss

Hvor fristet var du til å gå nærmere?

– Det var jeg nok ikke, man vet jo hvor farlige de er. Men samtidig ser de jo så fredelig ut. Det er nesten så man får lyst til å gi de en bamseklem, sier han.

Ted Torfoss vet ikke hvor mange som har opplevd det samme på nært hold, men han tror ikke det er så vanlig.

– I alle fall har ikke de jeg er sammen med, som har vært her i flere perioder, opplevd noe slikt. Jeg vil tro det er ganske unikt.

Har du et håp om å bli fadder til en isbjørnbaby?

– Ja, kanskje det, da blir vi i så fall fire faddere, ler han. Men om denne binna kommer hit for å føde det er ikke sikkert, det er noen år siden det har skjedd.