Festspillene i Nord-Norge svindlet for 770.000 kroner

Festspillene i Nord-Norge ble i sommer utsatt for grov økonomisk kriminalitet. Ved hjelp av falske epostadresser greide utenlandske svindlere å lure til seg hele 82.400 euro, nærmere 770.000 norske kroner. Svindelen ble oppdaget i slutten av juni, mens årets festival gikk av stabelen.

– Dette tungt for festspillene og alle de involverte. Vi tar det meget alvorlig, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Det er en såkalt «direktørsvindel» festivalen i Harstad har blitt utsatt for. Svindelformen kjennetegnes ved at falske epostadresser blir opprettet i navnene til nøkkelpersoner i en bedrift.

I dette tilfellet ble det opprettet en falsk epostadresse i navnet til festspilldirektør Maria Utsi.

Dette er «Direktørsvindel» Ekspandér faktaboks Svindel der for eksempel at noen som jobber i økonomiavdelingen mottar en e-post eller en SMS fra noen som utgir seg for å være en leder i virksomheten, gjerne administrerende direktør (derav navnet direktørsvindel, og det engelske navnet CEO fraud).

Lederen ber den ansatte om å overføre et større beløp, og det presiseres gjerne at det haster, noe som gir den ansatte lite tid til å tenke seg om eller følge vanlige rutiner og prosedyrer.

Pengene blir overført til utlandet, og blir så sendt gjennom flere forskjellige banker i forskjellige land som gjør de vanskelig å spore.

Denne typen svindel er også et økende problem i Norge. Kilde: nettvett.no

Utbetalte penger til England og Tyrkia

23. juni ble det sendt en e-post fra den falske epostadressen til festivalens økonomiansvarlig, med beskjed om å utbetale 33.150 euro til en engelsk konto. Da festivalens økonomiansvarlige rutinemessig etterspurte bilag, fikk hun beskjed om at bilaget ville bli ettersendt.

28. juni skjedde det samme på ny, denne gang var det 49.250 euro som skulle utbetales til en tyrkisk konto.

To dager senere ble svindelen oppdaget av valutaekspertene i Sparebanken Nord-Norge.

Ifølge Festspillene i Nord-Norge ble det ikke fattet mistanke, fordi epostene var skrevet på godt norsk, og i en muntlig og kollegial tone. Epostene liknet heller ikke på de masseproduserte svindel-epostene som jevnlig tikker inn i alles innbokser.

– Den økonomiansvarlige var overbevist om at det var bedriftens leder som ba om at transaksjonene ble utført, sier Jens Johan Hjort, som er styreleder i Festspillene i Nord-Norge.

– Vanskelig å oppklare

Politiadvokat Mona Madsen sier såkalt direktørsvindel blir en stadig vanligere svindelform. Foto: Martin Mortensen / NRK

Saken ble 30. juni anmeldt til Troms politidistrikt, som igjen har koblet inn Økokrim. Også Interpol er orientert om saken. Men å få saken oppklart vil bli vrient, erkjenner politiet.

– Det pleier å være vanskelig å nå frem med slike type saker, siden det ofte benyttes fiktive adresser og navn, sier politiadvokat Mona Madsen ved Harstad politistasjon.

Det var ansatte ved Sparebank1 Nord-Norges complianceavdeling som avdekket svindelen. Mottakerland, størrelse på transaksjonene og hyppighet er noe av det som kontinuerlig overvåkes ved hjelp av datamaskiner.

Avdelingssjef Frode Pettersen bekrefter at han kjenner til svindelen av Festspillene i Nord-Norge, men ønsker ikke å kommentere den spesifikke saken ytterligere.

Ifølge Pettersen oppdager banken slike svindelsaker ukentlig, og at svindelen som oftest skjer på sommeren, og på tidspunkt da nøkkelpersoner er på reise. Svindlerne er både nasjonale og internasjonale.

Advarer

Nå advarer Festspillene i Nord-Norge andre bedrifter og organisasjoner mot denne formen for svindel. Samtidig endrer festivalen egne utbetalingsrutiner.

– Vi har innført skjerpede rutiner ved ekstraordinære transaksjoner, slik at det ikke vil være mulig å benytte falsk e-postadresse på denne måten igjen, sier Utsi.

Festivalen har et årsbudsjett på rundt 25 millioner kroner, og et tap på 770.000 kroner vil merkes på årsresultatet. Nå kuttes driftskostnader samt at aktivitetsnivået reduseres i et forsøk på å skåne festspillene neste år.