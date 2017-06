Festen er i gang: – En festival for hele Arktis

Hele 2000 besøkende hadde funnet veien til det tidligere Kaarbøverftet i Harstad, byens eldste skipsverft, som nå drives av Harstad mekaniske verksted, for å få med seg åpningen av årets Festspill i Nord-Norge.

– Harstad er bygd opp av skipsundistrien og det maritime, derfor har vi sett det som naturlig å legge åpningen hit, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Kultur for å forebygge konflikt

Utenriksminister Børge Brende erklærte de 53. Festspillene i Nord-Norge for offisielt åpnet. Foto: Martin Mortensen / NRK

Utenriksministeren trakk fram Festspillene i Nord-Norge ikke bare en festival for Harstad eller Nord-Norge, men for det hele sirkumpolare området.

– Det er kanskje derfor jeg ble invitert, men kanskje også for at jeg skulle få oppleve noe hyggelig for en gangs skyld, sa han.

Utenriksministeren fortalte at han nettopp har vært i møte med de sju andre utenriksministrene fra landene i Arktis, der nettopp de mellommenneskelige forholdene ble tatt opp som en viktig faktor.

– Vi kan bruke kultur for å forebygge at dette området blir et område for konflikt, i dag er det et område for samarbeid, der spiller kulturen en viktig rolle, sa han.

Godt humør under åpningen av i Festspillene i Nord-Norge. Fra venstre: Jens Johan Hjort, ordfører i Harstad Marianne Bremnes, utenriksminister Børge Brende og festspilldirektør Maria utsi. Foto: Martin Mortensen / NRK

Flere arktiske samarbeid

De mellommenneskelige forholdene i i Arktis går også som en rød tråd gjennom årets festivalprogram, som blant annet inneholder 19 urpremierer, 10 norgespremierer og 10 arktiske samarbeid. Svein Spjelkavik, festspillentusiast som har fulgt festivalen i flere år har store forventninger.

– Festspillene er svært viktig, det er viktig at det er her historien om Nord-Norge fortelles,

Festspillentusiast Svein Spjelkavik har store forventninger til årets festival. Foto: Martin Mortensen / NRK

og det at man tar for seg hele arktisk er for historisk. Jeg skal blant annet få med meg Oskar Danielson og Tonje Unstad, Moddi og ikke minst skal jeg se min egen datter Nicoline som er ungkunstner. Dette er et koldtbord av saker og ting.

Åpningsforestillingen var satt sammen av Samovarteateret fra Kirkenes.