Fersk meningsmåling: SV ligger an til brakvalg i Tromsø

Det ligger an til et rekordjevnt drama uten like i ishavsbyen, foran kommune- og fylkestingsvalget mandag. Seks partier, på begge sider av partiaksen, har mer enn ni prosents oppslutning. Ingen har over 20.

Det viser målingen utført at InFact for NRK og Nordlys. Her får Arbeiderpartiet 17,6 prosents oppslutning, mens SV får 14,9 prosent i Nord-Norges største by.

– Dette er et veldig bra resultat. Det er en virkelig opptur i innspurten, og så blir det opp til velgerne å avgjøre til slutt, sier ordførerkandidat Pål Julius Skogholt (SV).

I dag styrer Arbeiderpartiet sammen med SV og Rødt i Tromsø. Skogholt åpner for å inkludere Senterpartiet og MDG etter valget, og legger ikke skjul på at han selv ønsker ordførervervet.

– Jeg håper og tror vi vil gjøre et enda sterkere valg enn det målingen viser. Jeg har på ingen måte gitt opp ambisjonen om å bli ordfører, sier han.

– Fortsatt rødgrønt

Skogholt mener hans lange erfaring fra tromsøpolitikken vil gagne ham som ordfører. Arbeiderpartiets kandidat, Gunnar Wilhelmsen, har en annen type erfaring. Han ble hentet fra næringslivet etter at sittende ordfører Kristin Røymo varslet at hun ikke tar gjenvalg.

Wilhelmsen har i flere tiår vært en profilert person i Tromsø. Han har likevel ikke greid å forhindre at Arbeiderpartiet har tapt mer enn 12 prosentpoeng på målingen sammenlignet med valget i 2015.

Til tross for at Rødt har pekt på Skogholt som ordfører, er Wilhelmsen likevel optimist om en mulig ordførerjobb. Han sier Arbeiderpartiet snakker godt med både Senterpartiet og MDG.

– Dialogen får vi ta etter at valgresultatet er klart, men Arbeiderpartiet går til valg på at jeg skal bli ordfører, sier Wilhelmsen.

PÅ VELGERJAKT: Gunnar Wilhelmsen har tilbrakt mye av valgkampen på å snakke med folk, og dele ut partiprogrammer. Foto: Eirik Hind Sveen / NRk

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener, med utgangspunkt i målingen, at SV har gode grunner til å håpe på å få ordføreren.

– SV, MDG og Rødt vil ha 14 mandater i det nye bystyret, mens Arbeiderpartiet har åtte. Det er ikke da unaturlig at Skogholt har ambisjoner om å bli ordfører, sier han.

UVISSHET: Skjalg Fjellheim peker på at Sps velgere i Tromsø ikke kan vite om de gir sin stemme til en rød eller blå koalisjon. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fjellheim mener muligheten for at SV kan får ordføreren i Tromsø nå er styrket.

– Det mest sannsynlige, etter denne målingen, er at Tromsø fremdeles har et rødgrønt flertall med et sterkt svekket arbeiderparti, sier han.

Svekket blå side

Skulle målingen bli valgresultatet vil det bli vanskelig for blå side å danne en koalisjon i Tromsø.

Høyre får 14,7 prosent i målingen, som er lavere enn SV. Men ordførerkandidat Hans Petter Kvaal sier han åpner for et samarbeid med alle som ønsker et skifte.

– Målingen viser at det er et flertall for dem som ønsker noe annet enn de som sitter i dag. Viljen til å få endringer er til stede, så da må man jobbe sammen, sier han.

GIR IKKE OPP: Hans Petter Kvaal (H) sier partiet er klar for å samarbeide med alle som ønsker et skifte. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

For Høyre virker et samarbeid med den lokale lista «Nei til mer bompenger» og Frp vanskelig. Én ting er at de to ikke snakker med hverandre. En annen årsak er bompenge-saken, som de to partiene er bastante på. Høyre ønsker derimot en byutviklingsavtale som inkluderer bompenger.

Sp på vippen

Hans Petter Kvaal må kanskje se seg mot KrF, Venstre og Senterpartiet. Mens de to førstnevnte den siste tiden nærmest har virket utrydningstruet, kan det se ut til at Senterpartiet (Sp) går mot et brakvalg i ishavsbyen.

De kan bli jokeren som avgjør hele tromsøvalget.

På målingen får Sp ikke mindre enn 10,6 prosent. Ved valget i 2015 fikk de til sammenligning 2,2 prosent.

Det er med andre ord morsomt å være Marlene Berntsen Bråthen, ordførerkandidat for Senterpartiet, om dagen.

– Vi er veldig fornøyde med tallet. Vi trenger er sterkt senterparti i Tromsø. Vi satser på å få en enda høyere prosent til valget, sier hun.

JOKER: Marlene Berntsen Bråten og Sp kan havne på vippen og avgjøre tromsøvalget. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Senterpartiet kan havne på vippen. Men de har ikke pekt på hvem de vil samarbeide med, etter valget.

– Vi går til valg på vår politikk. Velgerne skal stole på at vi vil gjøre det beste for å få frem senterpartipolitikk, sier Bråthen.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim mener velgerne bør kunne forvente at Senterpartiet peker på en ordfører, og viser til partiets store oppslutning.

– Men i Tromsø har man altså valgt en annen strategi, og det må man ha respekt for. Men velgerne kan ikke vite hvem Senterpartiet kommer til å støtte om noen få dager.

Kvaal populær

Til tross for at Høyre sliter i motgang, viser målingen at det er Hans Petter Kvaal fra Høyre er den folk flest vil ha som ordfører. Han får 23,5 prosents oppslutning på dette spørsmålet.

– Det er positivt, men da må de komme og stemme. De må stemme Høyre, for da vil jeg bli den neste ordføreren i Tromsø, sier Kvaal.

20,9 prosent vil ha Gunnar Wilhelmsen som ordfører, mens Pål Julius Skogholt får 18,9 prosent.

InFact opplyser at målingen har en feilmargin på pluss/minus tre prosent.

