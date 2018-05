Fem punkter som gjør ambulansefly-krisen litt mer forståelig

1. Luftambulansen er svært viktig

Først må du forstå hvilken jobb luftambulansene gjør. Norge er et langstrakt land, med store avstander. Særlig i Nord-Norge. Her er det også ofte dårlig vær. Dermed kan veien fort bli stengt. Så det er ikke alltid like enkelt å bli hentet i an sykebil.

Så hva gjør du, dersom du trenger å fraktes til sykehus, og veien er stengt. Eller dersom du blir akutt syk i Kirkenes, og må fraktes til Universitetssykehuset i Nord-Norge, fordi ekspertene som kan redde livet ditt befinner seg der? Jo, du må fly.

Totalt har vi i dag åtte ambulansefly i Norge, fordelt på Kirkenes, Alta (2 fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og på Gardermoen (2 fly). I tillegg kommer det et ambulanse-jetfly på Gardermoen.

Flyene brukes først og fremst til å transportere fly mellom sykehus, men ett av flyene i Alta er en del av den akutte ambulanseberedskapen.

Fakta om luftambulansetjenesten Ekspandér faktaboks Luftambulansetjenesten HF har ansvaret for all luftambulanse (både fly og helikopter) i Norge.

Helseforetaket eies av de fire regionale helseforetakene og har hovedkontor i Bodø.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.

Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

Luft- båt- og bilambulansene er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehusene.

Tjenesten har 13 ambulansehelikoptre plassert på 12 baser: (Arendal, Lørenskog, Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes og Tromsø).

Tjenesten har 9 ambulansefly plassert på 7 baser: (Gardermoen, Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes).

Basene har beredskap hele døgnet alle dager i året.

Helikoptrene flyr primært ambulanseoppdrag, en også noe søk og redning.

Redningstjenesten, 330 skvadronen, flyr også en del ambulanseoppdrag for Luftambulansetjenesten.

2. Pilotene frykter for jobben sin

I juni i fjor ble det klart at det svenske selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance vant anbudskonkurranse om luftambulansetjenesten i Norge. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland.

Babcock kjempet mot norske Lufttransport, som i dag driver luftambulansetjenesten, i den siste runden av anbudskonkurransen. I sin evaluering av anbudene skriver Luftambulansetjenesten at begge tilbudene var meget gode, og ganske like.

Rangering av ambulansefly-anbudene Rangering Tilbud Totalsum (i milliarder) Poengvurdering (max 10) Score for pris (max10) Poeng for pris (max 4) Score for kvalitet (max 10) Poeng for kvalitet (max 6) 1. Babcock tilbud 2 2.584 9.7 10 4 9.51 5.7 2. Babcock tilbud 2 2.685 9.63 9.62 3.85 9.64 5.78 3. Lufttransport tilbud 1 2.868 9.6 9.01 3.6 10 6 4. Lufttransport tilbud 2 2.874 9.56 8.99 3.6 9.947 5.96 Her er Luftambulansetjenestens rangering av tilbudene fra Babcock og Lufttransport

Det var likevel et par viktige forskjeller for de rundt 110 pilotene som er ansatt i Lufttransport:

Babcock Scandinavian AirAmbulance ABs tilbud ble scoret lavest på beredskap. Særlig på det ene av selskapets to tilbud, fordi selskapet tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly.



Dermed kan jobben stå i fare for flere av dagens drøyt 100 ambulanseflypiloter. Flere av dem har søkt nye jobber, og i mars hadde ti sluttet i jobben sin.

Dermed kan jobben stå i fare for flere av dagens drøyt 100 ambulanseflypiloter. Flere av dem har søkt nye jobber, og i mars hadde ti sluttet i jobben sin. Tilbudet fra Babcock er omtrent 47 millioner kroner billigere hvert år, enn tilbudet fra Lufttransport.



Pilotene frykter at pengene som skal spares blir tatt fra deres avtaler, og at de må gå ned i lønn eller de får dårligere pensjonsavtaler dersom de skal fortsett i jobben.



Eller begge deler.

Babcock har vært i lønnsforhandlinger med Norsk Flygerforbund.

– Lønnsbetingelsene for pilotene i luftambulansetjenesten er høyere enn resten av markedet. I vårt tilbud har vi justert lønningene til det vi mener er riktig for denne tjenesten, og vi mener vi har et godt lønnsnivå, sier administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen.

GODT NIVÅ: Administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen, mener de tilbyr konkurransedyktige lønninger til sine piloter. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

I tillegg ble det ikke stilt krav til virksomhetsoverdragelse i anbudet. Det vil si at de som jobber i selskapet i dag, automatisk blir overført til jobben i selskapet som skal ta over.



Dermed må pilotene søke på sin egen jobb når Babcock tar over i juli til neste år.



I april gikk fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock inn i forhandlinger for å få til en kollektiv overføring av pilotene. Den forhandlingen kollapset.



I etterkant har flere av pilotene sagt at de ikke er «fit for flight», at de ikke er i stand til å jobbe. Noe piloter har rett til å gjøre, og som er vanskelig for en arbeidsleder å bestride. Dette har ført til store utfordringer med å sikre et godt nok tilbud.

3. Hvor skal Babcock få tak i nye piloter?

Dersom det svenske selskapet ikke klarer å få på plass en avtale med pilotene som i dag jobber som piloter i Lufttransport, kan Babcock få en skikkelig utfordring. Ifølge direktør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen, kreves det mye for å fly ambulansefly i Norge.

– På helikoptersiden redder vi folk i fjell, på fjorden og i havet utenfor Svalbard. Samtidig berger vi liv med våre ambulansehelikoptre på fastlandet. I flyambulansetjenesten flyr vi til alle døgnets tider, i dårlig vær og på korte rullebaner, når vinterstormene raser og vi kryper til sengs, drar våre ambulansepiloter ut for berge liv, skrev Wilhelmsen i et åpent brev til helseminister Bent Høie i forrige uke.

SKEPTISK: Frank Wilhelmsen, direktør i Lufttransport, tror Babcock skal få slite med å fylle stillingene de lyser ut. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Marius Hansen i Babcock sier til NRK at de er sikre p at de klarer å bemanne stillingene de har lyst ut.

– Vi har fått søknader fra 242 kvalifiserte piloter, som håndterer de krevende forholdene vi skal fly i, sier han.

4. Flyteknikerne mister jobben

I utgangspunktet planla Babcock at det tekniske vedlikeholdet av flyene skulle foregå i Norge. Blant annet utlyste de viktige stillinger rundt vedlikeholdet med arbeidssted Tromsø.

Fredag ble de kjent at Babcock mest sannsynlig vil flytte det tekniske vedlikeholdet av ambulanseflyene fra Norge til Sverige. Dermed mister 20 flyteknikere jobben.

Som en følge av dette har også flere teknikere meldt seg som «unfit» – altså ikke i stand til å jobbe.

5. Hva gjør helseministeren?

Nå har saken blitt hodebry for helseminister Bent Høie. Flere politikere og lokale aktører etterlyser nå at han tar tak i saken.

Frank Wilhelmsen, direktør i Lufttransport, mener en ny anbudsrunde, med virksomhetsoverdragelse som et av kriteriene, er den eneste løsningen.

Flykaptein Synnøve Egeness Lilleli mener Høie må gripe inn og finne en løsning for dagens piloter. Og lokalpolitikere langs hele Nord-Norge etterlyser en løsning på den stadig voksende floka.

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, mener hele kontrakten bør annulleres. Hun mener også at Riksrevisjonen må inn i saken og vurdere anbudet.