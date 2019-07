Kommentator og tidligere redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, har vært på sommerferie i Nord-Norge.

Han er godt kjent i landsdelen fra før, men denne sommeren har han på ti dager kjørt hele 2500 km.Fra Andøya i Nordland til Senja i Troms til Alta og helt til Vardø i Øst-Finnmark.

Kommentator og tidligere mangeårig redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle. Foto: Hans Andreas Solbakken/NRK

Han har lest lokalaviser, snakket med folk, og etterpå skrevet kommentar i sin gamle avis.

Det som slår han er to ting:

Hvor mye optimisme og kreativitet som finnes.

Hvor forbannet folk er.

Så når Arbeiderpartiet denne uken mistet sin historisk sett suverne posisjon som største parti i nord, til Senterpartiet, mener han det er et godt begrunnet sinne som ligger bak.

Dette er fem av sakene han mener har skapt det.

1. Andøya-saken

I 2016 vedtok regjeringen og Arbeiderpartiet å legge ned flystasjonen på Andøy i Nordland. Forslaget kom fra Forsvarssjefen og reaksjonene kom raskt. Det ledet igjen til tidenes beste valgresultatet for Senterpartiet i kommunen.

Han mener dette er et typisk eksempel på en avgjørelse tatt av sentrale politikere som får store konsekvenser for folk lokalt.

– Begrunnelsen var ikke god nok. Folk forstår den fortsatt ikke, sier Stanghelle.

Derfor har Andøya-saken vært med på å skape et opprør, mener han.

– I Andøya-saken har bidratt fordi altfor mange mener begrunnelsen ikke har vært god nok, sier Stanghelle.

Andøya flystasjon markerte i 2017 sitt 60-års jubileum. Feiringen hadde en bismak etter at Stortinget hadde vedtatt å legge ned den militære flystasjonen. Folket som bor på Andøya har protestert høylytt mot et vedtak de mener er uklokt og dypt urimelig etter det de har ofret for storsamfunnet. Du trenger javascript for å se video. Andøya flystasjon markerte i 2017 sitt 60-års jubileum. Feiringen hadde en bismak etter at Stortinget hadde vedtatt å legge ned den militære flystasjonen. Folket som bor på Andøya har protestert høylytt mot et vedtak de mener er uklokt og dypt urimelig etter det de har ofret for storsamfunnet.

2. Reformene

I Troms og Finnmark har sammenslåingen til et storfylke gitt kraft til det som har blitt beskrevet som et politisk jordskjelv for Arbeiderpartiet.

Trussel om søksmål, partipisk og et splittet Arbeiderparti ble starten på Finnmarks første frivillige steg inn i regionreformen.

– Politikerne har vært altfor lite flinke til å forklare hva som skal gjøre dette til det bedre for folk. Jeg har ikke fasiten, men tror likevel hele argumentasjonen har vært ovenifra og ned.

Derfor har denne reformen blitt opplevd som noe som rammer fremfor å gi folk noe mer enn de har fra før, sier Stanghelle.

Organisasjonen ForFinnmark har lenge kjempet en hard kamp mot fylkessammenslåingen. De har ønsker at Finnmark skal gå til rettssak mot staten, fordi de mener sammenslåingen er ulovlig. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

3. Ambulansefly

– Det er ingenting som oppleves som så nært som liv og helse. Det ser man på sykehusdiskusjonene og ambulanseflyaffæren, sier Harald Stanghelle.

1. juli overtok det svensk-britiske firmaet Babcock ansvar for å drive ambulanseflytjenesten i Norge. Men flere av flyene deres kan ikke lande på flere flyplasser i Norge, viste informasjon NRK fikk.

– Når en fikk følelsen av at flyene ikke er tilpasset og at flygere ikke er på plass oppleves det som veldig eksistensielt. Det er følelsen av at beslutningstakerne ikke har skjønt ambulanseflyenes betydning som gjør dette eksplosivt, sier Stanghelle.

Han har liten tro på at folk i Nord-Norge er særlig opptatt av det ene eller det andre selskapet.

– Jeg tror folk i Nord-Norge er ekstremt opptatt av at de som utfører denne livsviktige tjenesten skjønner både geografien og værforholdene, sier han.

Da selskapet Babcock overtok luftambulansetjenesten i Norge 1. juli ble mange norske tettsteder uten luftberedskap i perioder. Forsvaret måtte hjelpe til. kommet på banen. Foto: John Trygve Tollefsen / Bsaa / NTB scanpix

4. Nedleggelser

Den samme manglende forståelsen for lokale forhold mener han å se av protestene i Sandnessjøen og Nesna. 12.000 underskrifter ble levert av aksjonister som en samlet stemme mot nedlegging av de to studiestedene der.

Styret ved Nord universitet valgte likevel å legge ned på Helgeland som en del av en omstrukturering. Rektoren sa det ville spare 30 millioner kroner i året som kan brukes til forskning.

– I Nesna er det en lang og tradisjonsrik utdanning som nå blir nedlagt. Dette føyer seg inn i en helhet av eksempler som sammen blir sprengstoff, sier Stanghelle.

I april i år sperret flere hundre protestanter fylkesvei 17 i Nesna for å vise hva de mener om omleggingen. Ordfører Hanne Davidsen står i front. Foto: Hans Petter Sørensen

5. Summen av protest-rop

Han nevner også politireformen, sykehusomlegging og Kystopprøret som stikkord for å forstå hvorfor folk i nord er i opprør, og hvorfor Senterpartiet for første gang er størst i nord.

Også Nord-Norgebanen, og sommerens debatt om en realistisk prislapp har skapt bølger.

Stanghelle mener sakene til sammen ligger bak både sinnet og resultatet i målingene.

– Det er summen av dette som gjør at du har en stor og viktig landsdel som føler seg overkjørt og overhørt. Det blir nok lyttet, men de blir ikke hørt, sier Stanghelle.

Og dette har Senterpartiet hele tiden tjent på, mener han.

– De har kunnet lene seg tilbake og støtte den folkelige protesten mens løsningene kreves av Arbeiderpartiet og Høyre. At Senterpartiet vil gjøre sitt sterkeste valg noensinne i Nord-Norge er jeg helt sikker på.

Opprøret i Nord-Norge har uansett allerede fått politiske konsekvenser, mener den tidligere redaktøren.

– At folk skifter parti påvirker partiene som mister stemmer. Protestene fra Nord-Norge blir nå lyttet til på partihovedkvarterene både hos Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo. Det er nettopp fordi man har ropt dem ut, sier Stanghelle.