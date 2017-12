Det står ikke i utlysningsteksten at man må være kreativ for å få jobb på Bjørnøya, men det er garantert en fordel. Nå har de lagd et julekort der de har inntatt alle rollene i Snøhvit og de sju dvergene. Brille, Lystig, Sinnataggen – de er der alle sammen.

Bjørnøya Meteorologiske stasjon. Foto: Bjørn Ove Finseth

I et halvt år skal de bo og jobbe på øya i Barentshavet. Ni personer tett i tett. I begynnelsen av desember kom de åtte første til den meteorologiske stasjonen.

– Vi venter ennå på en meteorologfullmektig fra Tromsø, men på grunn av dårlig vær kan det ta tid før han er på plass, forteller kjøkkensjefen.

God blanding

Hadde den niende mann vært på plass, hadde han kanskje fått rollen som prinsen på julekortet? Hvem vet. Besetningen på den øde øya mellom fastlandet og Svalbard, har i alle fall blitt en sammensveiset gjeng. Den yngste er 24 år og den eldste har passert 60, forteller Finseth.

André-Gunnar Røsberg og Sussanne Foldvik baker til jul. Foto: Knut-Einar Paulsen

– Vi er en god blanding av helt nye øyboere og folk som har vært her tidligere. For oss er det eksotisk å få være her. Mørketida, klimaet, naturen og det at vi er så isolerte, gjør at du må stole på deg selv og de du er sammen med. Vi prøver å komme oss ut så ofte som mulig, men nå i mørketida kan vi ikke gå så langt fra stasjonen. Det er lenge siden sist det var isbjørn her, men den kan plutselig dukke opp.

På godværsdager kan besetningen på Bjørnøya ta turer i nærområdet. På bildet ser vi Bjørn Ove Finseth, Nina Merete Skogheim og André-Gunnar Røsberg. Foto: André-Gunnar Røsberg

Grøt og «hjemmelaget» lutfisk

Inne på stasjonen, der målinger av vær og vind sendes til fastlandet, er nå julegrana pyntet og tent, og mye god julemat står på menyen framover. Aller først spises det grøt i Hammerfesthuset, Svalbards eldste hus, som står plassert ved stasjonen.

Grøt i Hammerfesthuset. På bildet fra venstre: Bjørn Ove Finseth, Nina Merete Skogheim, Morten Hagfors, André-Gunnar Røsberg, Ted Riise, Susanne Foldvik og Erik Sommerseth. Foto: privat

– Senere i dag blir det ribbe og pinnekjøtt med multekrem og krumkaker til dessert før vi åpner julegavene. 1. juledag er det rakfisk og lutfisk. Lutfisken har vi faktisk lagd sjøl her oppe. Vi hadde en prøvekoking her om dagen, og den ble godkjent, forteller kjøkkensjefen stolt.

Prest og diakon fra Svalbard på førjulsbesøk på Bjørnøya Foto: Bjørn Ove Finseth

15. desember var personell fra Sysselmannen på Svalbard på besøk på Bjørnøya. Da var også prest Leif Magne Helgesen og diakon Torunn Sørensen med.

– Vi vartet opp med en deilig julelunsj og så ble det lest juleevangeliet og sunget julesanger, forteller Finseth, og ønsker god jul til alle kjente på fastlandet.