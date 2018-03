Feil på speedometeret - dømt av Høyesterett

Saka startet i Nord-Troms tingrett etter at en mann i 2016 ble bøtelagt for sju ganger i løpet av ei uke å ha kjørt for fort forbi en fotoboks. Hastigheta på stedet var 70 kilometer i timen, mens han ble målt til mellom 78 og 88 kilometer i timen.

Mannen vedtok ikke forelegget og ble dømt i tingretten for alle sju forholdene. Bota var da 11 900 kroner, pluss saksomkostninger.

Etter anke til lagmannsretten ble han frifunnet for de to første forholdene, men dømt for de fem siste. Bota var nå 9000 kroner.

Mannen er 39 år gammel. Han kom til Norge fra Syria i 2011. Ved de aktuelle kjøringene hadde han hatt norsk førerkort i underkant av ett år.

Frifunnet for de to første gangene.

Når mannen ble frifunnet for de første to gangene han kjørte for fort, er det fordi lagmannsretten mente han ikke kunne sies å ha opptrådt uaktsomt. Han anket til Høyesterett over rettsanvendelse og straffutmåling. Han mente han ikke kan bebreides at han ikke forsto at speedometeret viste feil.

I ettertid er det blitt klart at speedometeret viste 14–16 km/t for lav hastighet.

Bilen han kjørte tilhørte en av hans sønner.

"Siktede har forklart at det blinket kraftig fra fotoboksen ved samtlige tilfeller som omtalt i siktelsen. Han tenkte at det kunne være fordi han holdt for høy fart, men fant ut at det ikke kunne stemme siden han i henhold til bilens speedometer holdt seg innenfor fartsgrensen. Han tenkte årsaken kunne være at sønnen ikke hadde betalt forsikring og at forsikringsselskapet hadde varslet politiet om dette. Han tok dette opp med sin sønn."

Lagmannsretten har lagt til grunn at feilen ved speedometeret hadde oppstått "rett forut for" den første overtredelsen. Årsaken til feilen er ikke opplyst, og det må legges til grunn at mannen før den første overtredelsen var ukjent med at speedometeret viste feil, mener Høyesterett.

Blinkene burde gitt mistanke

Høyesterett mener at mannen etter at han ved to anledninger hadde opplevd at det blinket i fotoboksen til tross for at speedometeret viste lovlig hastighet, hadde han oppfordring til å undersøke om målingen i bilen kunne være feil.

"Det må forventes av alle bilførere med norsk førerkort at de forstår at når det tydelig blinker fra en fotoboks for hastighetsmåling, er det registrert for høy hastighet. Etter min oppfatning var det uaktsomt når mannen etter to slike blink fra fotoboksen fortsatte å stole på speedometeret. Den forsvarlige opptreden er i en slik situasjon å kontrollere speedometeret", skriver førstevoterende i Høyesterett.

Sjeldent av de viser for lite

– Det rare - og svært sjeldne her, er at et speedeometer viser for lite, sier Audun Bergerud. Han er teknisk konsuklent i NAF advokat.

Normalt er speedometrene innstilt til å vise litt for høy hastighet.

Bergerud overlater til jurister å kommentere de juridiske sidene av saka. NRK har ikke fått tak i en jurist i NAF.