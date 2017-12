Farlig glatt på veiene: – Aldri opplevd lignende

Bussjåfør Geir Ditlefsen forteller til NRK om komplett kaos ved Elverumkrysset i Bardu.

– Jeg har aldri i min yrkeskarriere opplevd slike forhold langs veiene.

Kaos på speilglatte veier i Troms Foto: Geir Ditlefsen

Det er fullstendig stopp i trafikken og kjøretøy bare glir av veien, sier han.

Bussjåføreren mener det er best for folk flest å la bilen stå slik forholdene er nå.

Statens vegvesen melder at E6 er stengt ved Eleverumskrysset inntil videre på grunn av de vanskelige kjøreforholdene. Det jobbes nå på spreng med å få frem strøbiler og bergingsbil til en trailer som sperrer en vegbane.

Kjørt med hjertet i halsen

Rolf Eirik Ivarsson er en av dem som har stått i kø i flere timer. Han forteller at de har ringt til politiet og bedt dem dirigere trafikken på stedet uten hell.

– Jeg synes de oppfører seg arrogant, vi får bare beskjed om å vente og om å ha forståelse for at det ikke er så enkelt.

Ivarsson reiser med bil i hele landsdelen året rundt som selger. Sjelden har han opplevd forholdene så ille som i dag. På turen fra Tromsø og sørover har han ikke har møtt en eneste strøbil.

Flere trailere sliter på de glatte veiene. Foto: Geir Ditlefsen

– Jeg kan ikke se et gram sand på veien. Det går ikke an å gå ut av bilen og stå oppreist på isen her, sier han. Selgeren mener at dette været ikke burde kommet uventet på de ansvarlige etatene.

–Jeg lever av å kjøre bil, men i dag har det vært med hjertet i halsen.

Politiet bekrefter at det er store trafikale problemer ved Elverumskrysset. Veibanen er glatt. Politiet og militærpolitiet har kommet fram for å ta seg av trafikken. Nordgående personbiler kan benytte omkjøring via riksvei 87. I Harstadområdet skal det være greie kjøreforhold, men glatt på kommunale veier i byen.

Ventinga tærer på tålmodigheten

Det er fremdeles stengt, men politiet omdirigerer små biler. Tyngre kjøretøy får ikke kjøre på grunn av forholdene. En trailer sperrer hele veien omtrent 700 meter nord for Elverumskrysset. Det er flere trailere som har kjørt ut i grøfta og bergingsbilen har problemer med å komme til.

Flere har kjørt med hjertet i halsen på E6 i ettermiddag Foto: Geir Ditlefsen

Rolf Eirik Ivarsson forteller til NRK at ha kun ser en bergingsvogn.

– Dette tar for lang tid. Jeg er tom for drivstoff, det er kaldt i bilen og lavt blodsukker gjør ikke saken bedre, sier en oppgitt Ivarsson.

Like før klokka 18 tirsdag sier Ivarsson at han har snudd og kjører omkjøringsveien for å få i seg litt mat.

– Dette er fullstendig uakseptabelt nivå på E6 med dagens værmelding.

