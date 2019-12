Faren takker for all omsorg etter å ha mistet kone og to barn

Søndag klokka 14 stiller Tromsøs befolkning opp med fakler og lys i Tromsø sentrum for å minnes de fire. Mandag kveld ble en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø.

Farens bistandsadvokat, Erik Ringberg har fortalt faren om det som skal skje.

– Han er takknemlig for den omsorgen som Tromsøs befolkning viser han i en svært krevende tid. Situasjonen hans er vanskelig, men det hjelper på sier han, å bli vist slik omsorg.

Det er Øyvind Bakkeby Moe som tar initiativ til arrangementet.

– Med de forskjellige oppdateringene som har kommet denne uken så har jeg flere ganger sittet med klumpen i halsen og tårene i øynene. Og kjent på de forferdelige følelsene som rører seg i en slik sak, si Moe til NRK.

«La oss komme sammen for å vise at vi bryr oss om hverandre, og tenke på dem som ikke lenger er blant oss og de som sitter igjen. Vi er alle Tromsøværinger og vi er ingenting uten mangfold og hverandre.», står det på arrangementet på Facebook.

Moe tror mange kjenner på disse følelsene og folk kjenner på sorgen overfor familien. Både de avdøde og de som sitter igjen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Jeg kjente på behovet for å samles og kjenne på at dette betyr noe for samfunnet rundt. Vi er alle berørt av det. Vi bor i en liten by og må ta vare på absolutt alle, sier Moe.

Det er også opprettet en privat innsamlingsaksjon til faren. Her er det lørdag ettermiddag kommet inn over 100 000 kroner.

Har et håp om at minstejenta skal overleve

Den eldste jenta på sju år døde mandag kveld. Tirsdag kom beskjeden om at også moren var død. Den fire år gamle jenta døde torsdag på Rikshospitalet i Oslo. Obduksjonsrapportene av de to eldste jentene viste at de døde av drukning og alvorlig nedkjøling.

Lillesøsteren på halvannet år er fortsatt kritisk skadd, og er under intensiv behandling på Rikshospitalet i Oslo. Faren er sammen med sin datter, og har fortsatt et håp om at hun skal overleve, ifølge Ringberg.

– Da jeg snakket med han fredag ettermiddag hadde han et håp om at det skal få en annen utgang enn for de to andre barna. Han var, ut fra forholdene, optimistisk og håper det skal ende godt.

Har du snakket med din klient om hans rolle i hendelsen sist mandag?

– Nei, vi har ikke gått inn i sakens faktum og detaljer enda. Det er for tidlig å gjøre det, og det er noe jeg ønsker å gjøre ansikt til ansikt med han.

Har du inntrykk av at han føler seg mistenkt for noe i forbindelse med dødsfallene?

– Nei, på ingen måte. Og når jeg har sagt ja til å være bistandsadvokat for både han og barna, så ligger det i sakens natur at det er ingen grunn til å stille spørsmål til han i forhold til det som har skjedd og at han skal ha hatt noen rolle i det.

Erik Ringberg vil ikke spekulere på årsaken til hendelsen, men viser til at politiet jobber intenst og aktivt for å prøve og finne ut hva som kan ha skjedd.

– De jobber jo ut ifra kanskje en hovedteori, men politiet har sikkert også andre spor og teorier dem jobber ut ifra.

Begravelse neste uke

Går alt etter planen skal moren og de to eldste barna begraves i Tromsø tirsdag. Faren vil komme nordover til Tromsø for å delta i begravelsen, for så å dra ned sykehuset i Oslo for å våke over sin datter.

– For han er det viktig å få gjennomført begravelsen så fort som mulig. Jeg har fått opplyst av politiet at mellomste barnet også er frigitt etter obduksjonen, slik at det rent praktisk vil være mulig å gjennomføre en begravelse tidlig neste uke for hans kone og de to eldste barna, sier Ringberg.

Politiet ønsket før helga å komme i kontakt med et vitne på Fagereng. Nå har kvinnen meldt seg, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen.

– Vi etterlyste en kvinne som trillet en barnevogn på Kvaløyvegen i tidsrommet mellom klokka 16.30 og 17.00 den 2. desember. Hun vil bli avhørt i løpet av helga, men informasjonen hun kommer med skal kun være med på å belyse saken mest mulig, sier Hermandsen.

Politiet vet fortsatt ikke hvorfor eller hvordan en mor og hennes tre små jenter havnet i havet for snart en uke siden.