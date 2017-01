Får vise selslakting til barn

Den siste uka har vært en skikkelig opptur for Gry Elisabeth Mortensen og Trude Berge Ottersen, filmskaperne som brukte to måneder om bord på selfangstskuta «Havsel» i 2015, for å lage dokumentaren «Ishavsblod – De siste selfangerne».

Lørdag mottok de publikumsprisen på Tromsø internasjonal filmfestival.

– At en film med skjeggete, blodige folk på arbeid skulle vinne publikums hjerter hadde jeg aldri turt å håpe på, sier Gry Elisabeth Mortensen til NRK.

Selfangst er et veldig omdiskutert tema, og selv om de to regissørene mener denne tradisjonen har fått et ufortjent dårlig rykte, var de spente på hvordan filmen skulle bli tatt imot under festivalen.

– Filmen omhandler en unik tradisjon, ærlig arbeid og kameratskap. At vi ble så godt tatt imot på TIFF håper jeg bidrar til at folk får lyst til å se filmen på kino i mars, sier Mortensen.

I tillegg til prisen, og god tilbakemelding gjennom hele TIFF-uka, fikk Mortensen og Ottersen en annen gledelig nyhet: Medietilsynet har gitt filmen fri aldersgrense, det betyr at den er tillatt for alle når de ordinære kinovisningene begynner.

– Det betyr at Medietilsynet mener at ingen har vondt av å se at dyr må slaktes før de havner på tallerkenen. Det er en liten seier i seg selv, sier Mortensen.

– Vi opplever ofte at folk synes det er verre å se at dyr bli slaktet på film, enn å se blodige, makabre actionfilmer. Det gjør åpenbart ikke Medietilsynet, så kudos til dem, som tydeligvis ikke har noe imot at barn får se hvor maten kommer fra.