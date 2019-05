Får så ørene flagrer av korpsentusiaster

– Jeg ser av debatten at noen blir såret og veldig sint på grunn av at han tråkker på noen verdier, som store deler av samfunnet er veldig stolte av. Noen mennesker er glade i å provosere. Men et slikt utspill kan også være positivt og samle de som vil stå opp for korpsbevegelsen. Når folk kaster ut en brannfakkel, samler det motparten, sier Christina Solheim Karstad, leder i Norges Musikkorps Forbund i Nord-Norge.

Christina Solheim Karstad er leder i Norges Musikkorps Forbund i Nord-Norge. Foto: privat foto

I kommentarfeltet på Facebook har det stormet hele helga, etter at Holstad raljerte over korpsmusikken i Fredagspanelet på P2.

Som kommentator er Holstad kjent for å bruke både humor og satire når han setter ting på spissen. Denne gangen er det mange som mener at han gikk for langt. Da han ble spurt av programlederen hva han syntes om korpsmusikk, kalte han det en kulturell vederstyggelighet.

– Korpsmusikk i 2019 er ond musikk laget av onde mennesker for å terrorisere og plage uskyldige barn som jages ut i gatene om morgenen for å gjøre noe de sannsynligvis kommer til å skjemmes over i ettertid. Unicef og Amnesty, hvor er dere, vi trenger dere. Barna må fris fra messingblåserens klamme grep, sa Holstad.

Musikkorps går i front i barnetoget i Solvorn 17. mai. Foto: Erling Bjørnetun

– Kvalme oppgulp

Siden da har kommentarene haglet mot musikkjournalisten i byavisa iTromsø. I saken som NRK Troms la ut på nett etter P2-programmet, har bare noen få personer gitt sin støtte til Holstad og ytringsfriheten. De aller, aller fleste har tatt til motmæle. Mange har reagert på at han snakker nedsettende om en bevegelse som inkluderer barn.

– Hadde det ikke vært for norsk korpsbevegelse, hadde vi ikke hatt musikere i verdensklasse i dette landet (...). Slutt å rakke ned på barns selvfølelse i en fritidsaktivitet som både er inkluderende og stimulerende for flere tusen barn, skriver en av dem som kommenterer.

En annen foreslår at et Tromsø-korps spiller Gammel Jegermarsj utenfor Holstads hus klokka sju på 17. mai.

– Det er heldigvis ikke middelaldrende journalister med hestehale og utvaska Iron Maiden T-skjorter som skal få ta spillegleden fra ungene våre! Skjer ikke, la dem sitte i sine innrøkte snuskete studioer eller skrivestuer å lire av seg sitt kvalme oppgulp mens korpsene gleder det store flertallet av Norges befolkning, skriver vedkommende.

Både gutter og jenter er med i TOF guttemusikkorps i Tromsø. Foto: Therese Marienborg Lindseth/TOF Guttemusikkorps

– Dratt for langt

Tom Angelsen er leder i TOF guttemusikkorps i Tromsø. Han har også fått med seg kommentarene til Egon Holstad.

– Korps er inkluderende, og et sted der unger lærer å være sammen, og jobbe for felles mål. Denne helga har vi hatt øvingshelg med 25 unger som er stolte av å gjøre noe i lag.

Tom Angelsen er leder i guttemusikkorpset, som også har plass til jenter. Foto: Tor Tjeransen / Photographer Name/ADAMS

Korps er en aktivitet der alle får være med, og sjøl om vi heter guttemusikkorps, har vi både jenter og gutter, sier han, og ønsker Holstad en god 17. mai.

En annen Facebook-kommentar lyder slik:

– Korps er godt. Det finnes mye forskjellig korpsmusikk. At de små korpsbarna ikke spiller så godt henger sammen med at de er nybegynnere på instrumentene sine. Å beherske et instrument er en viktig del av oppdragelsen. Korpsbevegelsen bør heller applauderes for å bidra til mere dannelse.

Korpsmusikk er elsket og hatet. Men da Egon Holstad deltok i Fredagspanelet i P2, og beskrev korpsmusikk som «ond»​​​​​​​. Foto: Anders Winlund / NRK

Også ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen har kommentert saken på Facebook. Hun sier korps er fantastisk. Prestbakmo forteller at hun sjøl har spilt i fire korps, der det var helt unge medlemmer, og den eldste var 80 år.

– Ingen innbytterbenk, mulig å ta pause i 14 år og deretter svime inn på saxrekka igjen og ha herlige opplevelser med all slags musikk og alle slags musikere. Kanskje Egon kunne vært hedersgjest på stevnet i Kabelvåg i juni?

NRK Troms var søndag i kontakt med Egon Holstad. Han ønsket da ikke å kommentere saken.