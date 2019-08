Får ikke bo på samme sykehjem som konene: – Det gjør så vondt

Ingebrigt Granheim og Kåre Nyborg bor på et tomannsrom ved Øverbygd sykehjem og omsorgssenter i Indre Troms. Konene deres, Hjørdis og Ingebjørg bor imidlertid på et annet sykehjem i kommunen – nesten fem mil unna.

Det var avisa Nye Troms som først fortalte historien om de to ekteparene.

– Vi har levd sammen i 70 år, så det er helt forferdelig å være adskilt. Mitt største ønske er å få bo sammen med kona mi den tiden jeg har igjen av livet. Jeg savner henne hver dag, sier Granheim.

– Det skulle ikke være nødvendig å måtte ha det slik i et av verdens rikeste land, sier Nyborg.

De to mennene er fortvilet, og håper nå at kommunen skal finne en løsning.

Kåre Nyborg har vært gift med kona Hjørdis Nyborg i over 70 år. Han er fortvilet over at de ikke får bo på samme sykehjem. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Jeg håper inderlig at de har fått øynene opp og at skjønner hvordan vi har det. Hvis dette ikke går i orden, ser vi heller fram til døden, sier Nyborg.

– Det heter ikke «inntil kommunen skiller dere ad»

Saken har skapt enormt engasjement. Grunnlegger og leder av «Hjerte for mennesker», Astri Pedersen er en av dem som engasjerer seg i saken. Hun har jobbet med tilsvarende saker i 15 år og har hjulpet over 700 personer i lignende situasjoner.

– Å behandle folk på en slik måte er helt respektløst. De har bygd opp samfunnet vårt, og de fortjener en verdig eldreomsorg, sier hun.

Pedersen har nå opprettet Facebookgruppen, «Kåre og Ingebrigt vil bo med kona på sykehjem». På kun et par dager har over 1500 personer meldt seg inn i gruppa.

– Ektepar bør få bo sammen på sykehjem. Det heter «inntil døden skiller dere ad», ikke «inntil kommunen skiller dere ad».

Pedersen mener det nå haster med å finne en løsning for de to ekteparene.

– Dette påvirker livskvaliteten deres. Dersom man virkelig lengter etter noen, kan man bli deprimert. Da er man også mer mottakelig for sykdom. Det kan gi døden til følge.

Konene til Ingebrigt Granheim og Kåre Nyborg bor på et annet sykehjem i kommunen, fem mil unna. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Bør tilrettelegges bedre

Linn Hege Førsund er postdoktor, og har forsket på kjærlighet i demensomsorgen.

– Mange av dem har vært ektepar i en årrekke, og har naturligvis behov for å føle tilhørighet. Det å bryte opp en slik relasjon bare på grunn av sykehjemsinnleggelse er unaturlig, og gir en ekstra byrde.

Hun sier forskningen viser at det bør tilrettelegges bedre for ektepar på sykehjem.

– Det som forundret meg under forskningen er hvor lite naturlig det er fra helsepersonells side å tilrettelegge for at eldre ektepar fortsatt skal ha en relasjon, sier hun og legger til;

– Det å kunne bevare relasjonen med sine nærmeste har alt å si med tanke på hvordan man opplever sin tilværelse.

– Vil forbedre reglene

Eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug sier saken har gjort sterkt inntrykk på henne.

– Jeg synes det er veldig trist at ektepar som har vært gift i 70 år skal bli skilt av kommunen. Dette er folk som har delt et langt liv og som er inderlig glad i hverandre, og da fortjener de faktisk å få bo sammen til det siste.

Listhaug mener kommunen bør finne ei løsning for de to ekteparene slik at de kan bo på samme sykehjem.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug sier kommunen må finne en løsning. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Mitt inntrykk er at mange kommuner klarer å finne en løsning på slike saker. Men fra tid til annen er det denne type saker som viser dette ikke går så bra alle steder.

Listhaug sier at også regjeringen jobber med å forbedre reglene.

– Vi jobber med å tydeliggjøre regelverket for å finne løsninger slik at de som er gift og samboere får avslutte livet sitt sammen.

Ordføreren lover en løsning

Ordfører i Målselv, Nils Foshaug sier han har stor forståelse for at de to ekteparene ønsker å bo på samme sykehjem.

– Det er naturlig at de ønsker å avslutte livet sammen. De har delt en hverdag på godt og vondt, og har gjort en innsats for samfunnet gjennom et langt liv.

Ordfører i Målselv, Nils Foshaug sier de nå nærmer seg en løsning for de to ekteparene. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Ordføreren sier kommuneledelsen lenge har jobbet for å finne en løsning for de to parene.

– Vi var nær en løsning rundt månedsskiftet. Så kom det et akuttilfelle som gjorde at det ble endringer i planene. Jeg håper og tror at vi begynner å nærme oss en løsning der de får bo under samme tak.