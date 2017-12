Får flytte hjem igjen til boligene sine

NVE konkluderer på bakgrunn av undersøkelser onsdag, og værutsiktene fremover, med at skredfaren er over for denne gangen.

– På bakgrunn av disse observasjonene og værutsiktene framover konkluderer NVE med at snøskredfaren er over for denne gangen. Vi kan derfor oppheve evakueringen, sier Sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt.

Vel 200 innbyggere i Lia og Nybyen i Longyearbyen har vært evakuert siden mandag kveld.

Det har gått ett skred i Lia over vei 230, og to skred i fjellsida i Nybyen. Men ingen av skredene nådde husene.

– Longyearbyen slapp unna det verste uværet. Vind og nedbør ble ikke så kraftig som ventet. Dermed ble heller ikke skredfaren slik vi hadde fryktet. Det kan man imidlertid ikke vite før uværet slår inn, sier Askholt.

Men oppholdsforbudet som i midten av desember ble innført for de som bor i den øvre del av Lia, gjelder fortsatt.