Fant nesten 30 år gammel baconost der ingen skulle tro det fantes søppel

– Æsj! Jeg fikk det på skoene mine, roper Jan Sverre Gjerdrum.

I mosen foran han ligger det en gammel pose med ertesuppe, som det gikk hull på da Jan Sverre prøvde å se etter best før-datoen.

Ungdomsskoleelevene har mest sannsynlig funnet et depot som noen isfiskere har lagt igjen for mange år siden. I boksene ligger det potetmos, salt, lapskaus og en gammel tube med baconost.

Ut fra designet på tuben er osten kjøpt en gang på seint 80- eller tidlig 90-tall.

– Det er rett og slett trist. Søpla brytes ned og blir tatt opp i naturen. I tillegg er det garantert dyr som har spist på det som ligger her, sier utmarkskonsulent i fjelltjenesten, Fredrik Julius Jenssen.

Bruker ungdommen

Anjavatnet i Dividalen nasjonalpark ligger omtrent to mil fra nærmeste vei. Men på grunn av ryktet som et av Norges beste fiskevann, er det relativt stor trafikk dit.

– Vi har hundekjørere, snøskuterkjørere og selvfølgelig folk som kommer hit til fots. For det meste er det snakk om sportsfiskere, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Morten Baardvik.

– Dette er jo et sted du skulle tro det ikke fantes søppel. Og du skulle også tro at folk som kaller seg selv for friluftsfolk vet bedre enn å legge igjen masse søppel når de drar, sier han.

Sist gang det ble ryddet rundt vannet var en gang på 1990-tallet. Da ble det hentet ut 800 kilo søppel. Denne høsten satte nasjonalparkforvalteren i gang et nytt ryddeprosjekt, hvor han involverte elever fra to lokale ungdomsskoler.

– Ungdommene er veldig bevisste når det gjelder forurensning. Å ha dem med og la dem se hvor mye søppel som faktisk finnes her, kan bidra til å endre holdningen deres. I tillegg kan ungdommen kanskje påvirke sine foreldre, sier Baardvik.

OPPGITT: Nasjonalparkforvalter Bjørn Morten Baardvik er oppgitt over mengden søppel de finner rundt Anjavatnet i Dividalen. Foto: Petter Strøm / NRK

– Helt idiotisk

I løpet av noen dager samler ungdommene omtrent ett tonn med søppel. Plastposer, isbor, en gammel båt, og rester av telt og fiskeutstyr.

– Hvorfor gjør folk dette? Det er dårlig for alt og alle. Dårlig for miljøet, dårlig for dyrene, sier Jens Sverre Gjerdrum.

– Er du overrasket?

– Jeg burde vært det, men jeg er ikke det. Jeg kan se for meg at folk legger igjen slike ting. Det er helt idiotisk.

MYE SØPPEL: Den lille delegasjonen med ungdom og noen voksne fant nesten ett tonn med søppel ved Anjavatnet. Foto: Petter Strøm / NRK

Stor utfordring

– Det eneste vi skal etterlate oss når vi er på tur er en takk og ingenting, sier Mette Øines Habberstad i Den Norske Turistforening.

Slik ferdes man sporløst: Ekspandér faktaboks Unngå å tråkke nye stier om det allerede eksisterer en sti.

Skal du tenne bål, er det bedre at du bruker en bålplass som allerede eksisterer, i stedet for å lage en ny. Bygger du opp et nytt bål med steiner, så legg steinene på plass igjen etter at du er ferdig med bålet.

Går du på tur i skog og mark, så ta med deg hjem igjen det du tok med deg ut. Har du rastet, så ta med deg søppelet hjem. Naturen bruker to år på å bryte ned appelsinskall, mens plast kan naturen bruke hele 500 år på å bryte ned. Er du ute og går, gjør du naturen også en stor tjeneste å plukke med deg søppel du kommer over.

Har du bygget opp noe mens du var ute, så ta det også ned når du forlater stedet.

Ta hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg i naturen. Kilde: Norsk friluftsliv

Deres inntrykk er at folk blir stadig flinkere til å ta med søppelet etter seg når de er på tur.

Likevel rapporteres det jevnlig om mye søppel i norsk natur, blant annet i Femundsmarka nasjonalpark og i Lofoten.

– Vi vil jo at folk skal benytte seg av naturen, og vi opplever også at de fleste tar vare på naturen, men noen ødelegger for andre, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Morten Baardvik.

– Det som er synd er at vi må bruke ressurser på å rydde opp etter andre. Dette er penger vi kunne brukt på heller å legge til rette for turfolket for eksempel med flere toalett eller søppelkasser, sier han.