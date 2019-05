Fant gedigent plastflak på et skjær i sjøen – vet ikke hvor det kommer fra

Et flere meter langt plastflak dekket store deler av skjæret.

– Bortsett fra større notrester og merderester, er dette den største søppelbiten noen av oss har sett, sier Bo Eide, som er klima og miljørådgiver i Tromsø kommune.

Bo Eide er klima og miljørådgiver i Tromsø kommune. I helga oppdaga han og kompisene det store plastflaket. Foto: Privat

Han og noen kompiser var i lag med Statens Naturoppsyn på vei til Sørfugløya helt nordvest i Tromsø kommune, da de oppdaga noe blått som lyste mot dem fra et skjær helt nord i Risøya naturreservat.

Plastflaket, eller bunten, var omtrent ti meter lang, og veide noen hundre kilo, anslår Eide.

– Det ruvet godt der det lå, men dersom det ikke blir fjernet raskt, vil det kunne ende i havet igjen og bli til mange titalls tusen plastbiter, som blir mye vanskeligere å få vekk, sier han.

Plastflaket ligger som et landemerke ute på skjæret. Foto: Bo Eide / Bo_Eide

Fra hav eller land?

Å si nøyaktig hva plastflaket egentlig er og hvor det kommer fra, er ikke helt enkelt. Eide mener det er søppel fra fiskerinæringen.

– Slik vi vurderer det, så er det snakk om noen tusen meter pakkeplast som kommer fra en større fabrikktråler eller noe lignende. Kanskje plasten har ligget for dårlig sikra på dekk og blitt slengt over bord under uvær? Det kan ha skjedd langt fra kysten vår, og det kan også ha vært et utenlandsk fartøy, sier Bo Eide.

Bedriftseier Egil Johansen i Nord-Senja fisk mener plastflaket ikke kommer fra fiskerinæringen. Han mener det er kommet fra land. Foto: Trygve Hongset / NRK

Egil Johansen på Nord-Senja Fisk i Botnhamn på Senja er imidlertid sikker på at plastflaket ikke har noe med fiskerinæringen å gjøre.

– Dette er garantert ikke plast for å pakke fisk i. De store fabrikktrålerne bruker ikke mye plast, de pakker i esker. Dette er nok plast som har kommet fra land, kanskje under uvær, mener han.

Får drahjelp

Mandag tok Bo Eide kontakt med Kystvakta og Kystverket og ba om hjelp til å få fjerna det uønska, blå landemerket ute på skjæret.

– Det var mye godvilje å finne, så nå er planen at Kystvakta først skal forsøke å se om de får dratt med seg den store plastbunten. Om de ikke får det til, så er det Kystverket som får jobben. De har fartøy som enkelt greier denne typen oppdrag, forteller han.

Å rydde kysten har blitt en populær geskjeft blant mange Tromsø-væringer. Fra starten i 2010 til og med høsten 2018 er det samlet inn 1600 kubikkmeter med marint avfall, cirka. Likevel er det strender som må ryddes hvert eneste år.

Helt nordvest i Tromsø ligger skjæret der den store plastbunten ble funnet.

– Denne vinteren var det mye uvær, og da skylles det veldig mye søppel i land, sier Bo Eide, som leder Ren Kyst-prosjektet i Tromsø.

Nå håper han at også det mystiske plastflaket ved Risøya blir fjernet fra naturen.

Sjøl fikk han og kompisene plukket nærmere 700 kilo søppel på Sørfugløya, som var det opprinnelige målet for helgeturen, da plasten ble funnet.