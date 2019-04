Familien sjokkert etter Sjøvegan-dommen: – Har ikke ord

– Jeg er glad for at han ble dømt, men jeg er sjokkert over den lave straffeutmålingen. Jeg har ikke ord, sier Tone Bendiktsen.

Hun er datteren til Marie-Louise Bendiktsen som ble funnet drept på Sjøvegan i Troms i 1998. I snart 21 år har hun og broren lurt på hvem det var som tok livet av moren deres, og torsdag kom omsider dommen.

En 38 år gammel mann fra Sri Lanka ble i Nord-Troms tingrett dømt til 11 års fengsel for drapet.

Ifølge dommen er det ingen tvil om at mannen voldtok og drepte Bendiktsen før han tente på huset hennes.

Men usikkerhet rundt mannens alder i gjerningsøyeblikket gjør at han dømmes som en mindreårig – og seks år mildere enn det aktor hadde lagt ned påstand om.

I en offisiell uttalelse på Facebook skriver barna til Bendiktsen at familien er kritiske til at retten har lagt dette til grunn, og reagerer sterkt på at mannen fortsatt nekter straffskyld.

– Jeg får det ikke til å henge på greip at han skal få 11 år i fengsel for noe sånt. Jeg kunne ha forsont meg med aktors påstand, men nå har jeg ikke ord, sier Tone Bendiktsen og legger til at hele familien nå trenger tid til å fordøye det.

– Dette flagger jeg for

Drapet har vært en gåte i over 20 år, men fikk et gjennombrudd i fjor da nye DNA-analyser knyttet mannen til drapsofferet. Mannen ble så pågrepet i juni i fjor da han landet på Oslo lufthavn.

Mannen har helt siden han ble pågrepet i fjor sommer, nektet straffskyld, og har blant annet selv forklart i retten at han hadde et forhold til Bendiktsen. Den forklaringen fant imidlertid ikke retten troverdig.

38-åringen selv er meget skuffet over dommen. Mannens forsvarer, Alexander Greaker bekrefter at de vil anke saken til lagmannsretten.

Ann-May Johnsen var nær venninne av avdøde Marie-Louise Bendiktsen. Hun er både skuffet og glad over dommen som falt torsdag.

Ann-May Johnsen var nær venninne av avdøde Marie-Louise Bendiktsen. Torsdag flagget hun for dommen i den over 20 år gamle drapsgåten. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Straffen er alt for mild, men jeg er glad han ble dømt, og det flagger jeg for. Jeg har litt bismak, nå som jeg vet at det blir anket, men det er hvert fall bra tingretten har trodd på dette.

Johnsen sier det har vært tøft å vente på dommen.

– Men jo mer jeg leste om hva som foregikk i retten, jo mer overbevist ble jeg om at de har tatt den skyldige.

Nå håper hun på samme utfall når drapssaken skal opp i lagmannsretten.

– Selv om jeg er skuffet over selve straffeutmålingen, er jeg glad tingretten fant han skyldig. Jeg setter min lit til at lagmannsretten vil gjøre det samme, og håper straffen økes.

– Har hengt som et spøkelse over oss

Sjøvegan-drapet har preget lokalsamfunnet i mer enn 20 år. Ann-May Johnsen tror derfor at dommen er en lettelse for hele bygda.

– Det betyr selvfølgelig utrolig mye for de pårørende. Men jeg tror også at hele bygda nå kan senke skuldrene, sier hun og legger til;

– Dette har hengt som et spøkelse over hele samfunnet i mange år, så det er fint at det nå har kommet en løsning. Jeg tror det er mange som er lettet i dag.

Også ordfører i Salangen tror dommen er en lettelse for samfunnet.

– At tingretten har slått fast at de har funnet drapsmannen er en viktig informasjon til innbyggerne. Jeg tror det er en beslutning som innbyggerne i Salangen, og aller mest de etterlatte etter Marie-Louise Bendiktsen, er glad for, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.