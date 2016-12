Evakueringen på Svalbard oppheves

58 personer har vært evakuert i Longyearbyen som følge av uværet som har rast på Svalbard, men torsdag ettermiddag oppheves evakueringen på bakgrunn av underøkelser NVe har gjort.

– Det er gjort nye undersøkelser av snøforholdene både under Sukkertoppen og over Nybyen. På bakgrunn av disse undersøkelsene er det NVEs vurdering at det ikke er fare for at skred vil nå bebyggelsen. Dette gjelder nå også Nybyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

Området som har vært evakuert besto hovedsakelig av studentboliger og en del gjestehus som leies ut. Alle studentene var på ferie, mens er turistene som befant seg i Nybyen ble evakuert til et hotell lenger ned i Longyearbyen.

Har gått flere skred

Natt til torsdag var det orkan i kastene enkelte steder. Vinden reiv godt i husene, og uværet etterlot store mengder snø. Det har gått flere mindre snøskred rundt Longyearbyen, etter uværet som har herjet de siste dagene, men ingen av skredene har truet bebyggelsen.

I løpet av dagen har NVE gjort undersøkelser i fjellsiden ovenfor Nybyen. I sitt snøskredvarsel for de neste dagene skriver NVE at selv om det ser ut som den verste vinden vil være over i løpet av fredag, så vil snøen være ustabil i mange dager framover. De oppfordrer folk om å være forsiktige.

NVEs mannskap overvåker skredfaren på Svalbard. Her er Jens Abild og Jannicke Høyem ute natt til torsdag i sterk vind. Foto: Sigmund Andersen / NVE

Fortsatt dårlig vær

Brøytemannskaper har jobbet på spreng siden onsdag for å rydde og holde veier åpne. Det arbeidet fortsetter også torsdag ettermiddag.

Uværet som preger Svalbard er lik det som ble meldt 19. desember i fjor da to mennesker mistet livet i et stort snøskred som også ødela ti hus i Longyearbyen.

Statsmeteorolog Trond Lien ved værvarslinga for Nord-Norge melder torsdag ettermidag at østaværet med sterk kuling utsatte steder vil fortsette på Svalbard også fredag, med litt sne.