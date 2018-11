Evakuerer over 20 boliger på Svalbard

– Det er basert på skredfaglige vurderinger som vi har mottatt fra NVE i dag at vi har funnet evakuering nødvendig, sier assisterende sysselmann Berit Sagfossen til NRK.

Totalt er det 25 leiligheter i det evakuerte området, men sju av dem er permanent fraflyttet. Sysselmannen har foreløpig ikke oversikt over hvor mange mennesker som må evakuere.

– Noen er på ferie, men hvor mange som må overnatte borte, har vi ikke oversikt over nå i ettermiddag, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen.

Evakuering og oppholdsforbud gjelder fra klokka 18 torsdag og inntil videre.

Dårlig vær i området

Det er for tiden dårlig vær med mye vind og snø i Longyearbyen, og det samme er værmeldingen framover.

– Det er kommet en god del snø og værvarselet tyder på vind. Totalbildet gjør at forholdene vurderes slik at det er en såpass snøskredfare at vi må evakuere og innføre oppholdsforbud, forteller Sagfossen.

Skredfaren vil ifølge NVE trolig ligge på faregrad 3, altså betydelig, de neste par dagene, med fare for naturlig utløste skred.

– Det vil være lett å løse ut skred for en skiløper eller snøscooter, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag.

Permanent oppholdsforbud for enkelte

Longyearbyen lokalstyre oppfordrer de som blir evakuert om å skaffe seg husvære på egen hånd. Men de som trenger ovrnattingssted kan ta kontakt med boligkontoret som er etablert i biblioteket i Longyearbyen.

Enkelte boliger som nå blir evakuert ligger i et såpass utrygt område at det blir permanent oppholdsforbud fram til snøen forsvinner.

19. desember 2015 gikk det et stort snøskred fra fjellet Sukkertoppen. En 42 år gammel mann døde i skredet, mens en to år gammel jente døde på sykehus dagen etter. Totalt ble ti hus ødelagt av snøskredet.

Også i 2017 gikk det et stort snøskred over to leilighetsbygg. Ingen ble skadet.