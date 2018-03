Evakuerer innbyggere fra isolert bygd

29 personer har til nå blitt frivillig evakuert fra Oldervika i Tromsø, etter at bygda ble rammet av et snøskred onsdag kveld.

Snøskredet førte også til strømbrudd i bygda.

I etterkant av skredet anbefalte Norges Geotekniske Institutt (NGI) evakuering.

Operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt sier til NRK at 29 personer lot seg frivillig evakuere.

– Evakueringen ble gjort i samarbeid med kommunen. 23 personer er frakta med båt til Tromsø, sier Munkvold.

Operasjonslederen sier at det er usikkert når disse kan komme tilbake eller om flere vil evakueres fra den skredutsatte bygda.

– Det vurderes fortløpende. Vi støtter oss på NGIs vurderinger. Det er for øyeblikket stor skredfare. Det er nivå 4 i hele Troms bortsett fra Sør-Troms. Så det er fortsatt stor skredfare, sier Munkvold til NRK.

Operasjonslederen sier at det torsdag morgen fortsatt snør tett i området.

– Det ser ikke ut til å hjelpe, sier han.

Foto: Simon Haugen

Fortsatt uten strøm

Arne Jacobsen, brannleder i Oldervik og leder i utviklingslaget, sier til NRK torsdag formiddag at bygda fortsatt er uten strøm.

UTEN STRØM: Dagen etter snøraset er bygda fortsatt uten strøm, sier Arne Jacobsen til NRK.

Jacobsen og resten av innbyggerne vet foreløpig ikke når strømmen kommer tilbake.



– Jeg har ikke fått noen beskjed, men det snør ute nå så jeg tror dette kan vare ut dagen og morgendagen. Det kan være fare for mer ras for alt man vet, sier han.

Brannlederen sier videre at de i dag skal på hjemmebesøk til de som ikke ble evakuert etter raset i går for å sjekke at alt står bra til. Flere av disse er eldre som kan ha bruk for hjemmesykepleien.

– De hadde mulighet til å reise i går sammen de andre som ble evakuert, men det var ikke så mange som hadde lyst til det. Hjemmesykepleien holder til i Tromsdalen som er fire mil unna.

DAGEN ETTER: Slik ser det ut i Oldervik dagen etter snøraset. Det er fortsatt høy rasfare i området. Foto: Privat

Tilbyr hotellrom

Beredskapsrådgivere Leikny Bakke Lie i Tromsø kommune opplyser at det er rundt 100 personer som er berørt av skredet og strømbruddet.

– De som har venner eller familie de kan bo hos kan gjøre det. Men vi tilbyr også innkvartering på hotell for dem som trenger det, sier Bakke Lie.

Uten strøm

På grunn av stor snøskredfare og liten sikt er feilretting av linja fra Snarby til Oldervik utsatt til torsdag 29. mars. Troms Kraft vil komme tilbake med nærmere informasjon da, opplyser strømleverandøren på Facebook.

To meter høyt

Simon Haugen i Oldervika i Tromsø meldte tidligere i dag at snøskredet som har gått over veien, er rundt 100 meter bredt og to meter høyt.

– Det har gått på samme plass som tidligere skred, sa han til NRK like etter at skredet gikk rundt klokken 19.00 på onsdagskvelden.

Beredskapsrådgiveren opplyser at det vil bli gjort en ny vurdering av området rundt Oldervika på torsdagsmorgen, når lysforholdene åpner opp for det.