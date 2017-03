Europaveien stengt på nytt i nord

Denne gangen var det i området mellom Nordnesodden og Manndalen i Kåfjord kommune raset gikk.

– Entreprenøren dro ut for å undersøke området, men fant fort ut at her kan det komme flere ras. Med den vindretninga som nå har kommet, vurderer vi faren så stor at vi nå har trukket mannskapet ut av området. Veien blir stengt over natta, og ny vurdering gjøres lørdag formiddag, forteller byggherrevakt i Statens vegvesen, Yngve Volden til NRK.

Fram til klokka 21:20 er det omkjøringsmuligheter med ferge fra Lyngseidet til Olderdalen. Men når siste ferge har gått, stenges også Pollfjelltunellen på veien til Lyngseidet på grunn av rasfare. Også her er vindretninga ugunstig i forhold til at det dannes snøskavler på de bratte fjellene.

– Det betyr at omkjøring via Finland er eneste mulighet for de som må nordover eller sørover, sier Volden.

Dette var det som vistes av den ene bilen som ble tatt av snøskred i Lavangsdalen torsdag formiddag. Foto: Odd Ivar Chruickshank

Flere snøskred

De siste dagene har det vært mange stengte veier og snøskred i Troms.

Torsdag formiddag ble tre biler tatt av snøskred på E8, innfartsveien til Tromsø.

På Breivikeidet i Tromsø kommune ble seks personer evakuert med helikopter torsdag ettermiddag på grunn av stor skredfare.

Torsdag kveld ble E6 stengt ved Kvænangsfjellet på grunn av ras og rasfare. Nå er europaveien altså stengt litt lenger sør i nordfylket.

Alle disse veiene er nå åpnet, og de evakuerte har flytta hjem igjen.