Etterforskningen nærmer seg slutten: Samfunnstopp vil avgi ny forklaring

– Det dreier seg om deler av etterforskningen. Ønsket fra ham om å forklare seg på nytt synes vi er rimelig å etterkomme, så det skal han få lov til, sier politiadvokat og etterforskningsleder Gøril Lund ved Troms politidistrikt til NRK.

Mannen har hele tiden bedyret sin uskyld.

– Ikke oppsiktsvekkende

Samfunnstoppens forsvarer, Ulf E. Hansen, sier at det ikke er oppsiktsvekkende at hans klient vil avgi en ny forklaring.

Ulf E. Hansen er samfunnstoppens forsvarer.

– Under etterforskningen har han måttet gi en del upresise forklaringer om tid, sted og enkelte hendelser fordi hans notater og almanakk har vært beslaglagt. Når dette frigis for ham vil han gi en tilleggsforklaring slik at han kan bli mer presis på de punktene der han har vært usikker før, sier Hansen til NRK.

Politiet i Tromsø har brukt store ressurser under etterforskningen og har blant annet fått hjelp av KRIPOS under avhørene av mannen.

Når samfunnstoppen har forklart seg på nytt og etterforskningen er avsluttet vil politiet gi sin innstilling til statsadvokatene i Troms og Finnmark, opplyser etterforskningsleder Lund.

Avgjørelse i august

Lund sier de hele tiden har hatt som mål å avslutte etterforskningen på forsommeren.

– Det gjenstår en del etterforskning, men nå er vi i sluttfasen. Jeg har som mål å ha en innstilling klar til statsadvokatene i midten av juli, sier Lund.

Hun sier politiets innstilling ikke vil bli offentliggjort. Statsadvokat Torstein Lindquister sier de neppe vil bruke lang tid på å vurdere politiets innstilling.

Statsadvokat Torstein Lindquister lover at innstillingen om tiltale eller ei vil være klar i løpet av august, hvis politiet sender over saken i juli. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Politiet gikk bredt ut og undersøkte om det var flere fornærmede i saken. Hva det har ført til vil innstillingen fra statsadvokatene eventuelt vise. Konklusjonen vil likevel ikke bli offentliggjort før statsadvokatene har bestemt seg, sier Torstein Lindquister.

– Nå kommer ferien snart, men i løpet av august vil vi ha klar en avgjørelse om tiltale eller henleggelse. Det kan jeg love, sier Lindquister.