Etter syv måneder kom Daniels (11) bestevenn hjem – reaksjonen rører folk over hele verden

Det har gått noen uker siden mamma Torill Tronstad på Bardufoss i Troms fikk telefon fra dyrlegen.

Da hadde katten «Plumbo» vært sporløst forsvunnet i syv måneder, etter å ha blitt borte under flytting til et nytt hus.

Så glad kan man bli: Daniel Fuglevik (11) ga mamma tillatelse til å dele videoen på Facebook, med håp om at flere ID-merker dyrene sine. Foto: Skjermdump

– Han hadde til slutt tuslet seg inn i et kontorbygg, sannsynligvis en fredag. Mandag morgen kom han inn på kontoret til to damer som så tok han med til dyrlegen, forteller mamma Torill til NRK.

«Plumbo» var heldigvis ID-merket, og derfra ble det lett for dyrlegen å spore opp kattens hjem. Der hadde 11-åringen Daniel Fuglevik gitt opp å vente.

– Jeg trodde aldri det skulle skje, sier Daniel.

Har rørt tusenvis med ekte gjensynsglede

Mange hadde engasjert seg i letingen etter Daniels bestevenn, og Daniels tante ville også gjerne se reaksjonen når Daniel endelig skulle få se katten sin igjen.

– Jeg kjenner min sønn og visste nøyaktig hvordan han ville reagere, derfor filmet jeg, forteller mamma Torill.

Og hun fikk helt rett. Daniel reagerer først med vantro, men så med en gjensynsglede som bare er ens beste venn verdig.

– Jeg trodde ikke det var mulig. Jeg ble så glad, forteller Daniel om desemberdagen.

– Det var veldig ekte og rørende. Det er det folk kommenterer også: Mange blir rørt fordi Daniel er så åpen og ærlig om følelsene sine og hvor viktig katten er for han.

Siden har videoen blitt delt, likt og kommentert flere tusentalls ganger, og Daniel har ønsket at moren skulle dele den med enda flere.

– Jeg synes det er greit at jeg viser at gutter har følelser og er like tøffe uansett, sier Daniel.

Nå håper han flere skal få øynene opp for hvor viktig dyrene er for folk, slik at de ID-merker alle sine firbente venner.

Bestevenner: Daniel og katten Plumbo kan ligge sånn i timevis, forteller mamma Torill Tronstad. Foto: Torill Tronstad

Ble plukket opp av amerikansk TV-kanal

Daniel er ikke alene om sitt budskap: Både Dyrevernalliansen, foreningene og veterinærer vil ha obligatorisk ID-merking for å hindre at katter dumpes, samt hjelpe eiere å finne tilbake til katter som rømmer.

Det finnes om lag 750.000 katter i Norge, men det antas at kun en tredjedel er registrert.

Mamma Torill Tronstad og hunden Izi. Foto: Privat

Denne uken nådde Daniel og «Plumbo» sitt største publikum så langt da videoen ble plukket opp av den amerikanske TV-kanalen Animal Planet. Også her understrekes viktigheten av ID-merking.

Kanalen er tilgjengelig i over 70 land i hele verden, og har 1,7 millioner følgere på Instagram alene.

– Jeg la den først ut på Dyrebeskyttelsen sin side, for å takke for hjelpen med letingen. Deretter ringte lokalmedia, og siden har jeg sett at den har blitt delt over hele verden. Jeg har også hørt rykter om at historien er fortalt i nyhetene både i USA og Australia, men nå lever den sitt eget liv, sier mamma Torill.

Katten «Plumbo» har etter at han ble kjendis dessverre blitt diagnostisert med nyresvikt, men nyter fortsatt tilværelsen i beste velgående hjemme på Bardufoss.