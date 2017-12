Etter hoppseier: – Jeg er i flytsonen om dagen

Johann André Forfang var best i søndagens kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen etter et fantastisk hopp på 140,5 meter. Det gir han best utgangspunkt i morgendagens nyttårshopprenn.

Men han hadde utfordringer i forkant av kvalifiseringen.

– Jeg strevde litt innledningsvis på trening med å få til bommen. Den er veldig lav og det er vanskelig å finne balansen fra toppen av, sier Forfang til NRKs reporter i Tyskland.

Les også: Syk Forfang til hoppuka etter 14 dager uten hopping

Knakk koden

På det andre treningshoppet løsnet det.

– Jeg knakk koden og klarte å slappe litt av før kvalifiseringshoppet. Det er egentlig det jeg gjør forskjellige. Jeg klarer å slappe av på underlaget, får veldig godt bunndrag og mye energi, sier Forfang.

– Jeg prøvde meg på et nedslag, men jeg vet ikke hvordan det så ut, fortsetter han og ler.

– Det var nydelig, ble det sagt i boksen.

– Men det er jo fint, sier Forfang og smiler.

140,5 meter hoppet Johann André Forfang. Han endte på 143,8 poeng, syv poeng mer enn polske Dawid Kubacki på andreplass. Foto: Michael Dalder / Reuters

– Prøver å nyte det

– Hva tenker du om morgendagen? Nå kommer det til å bli en veldig hyggelig nyttårsfeiring?

– Jeg gleder meg veldig til rennet i morgen. Det gjør jeg. Føler jeg er i flytsonen om dagen. Jeg prøver bare å nyte det.

Søndag klokken 13.45 er det klart for nyttårshopprenn på NRK. Da er Johann André Forfang fra Tromsø hjemmehåpet.

Alle de norske hopperne klarte trygt å kvalifisere seg.