Universitetet mottok i oktober en faktura på e-post fra en utenlandsk leverandør for delbetaling av en røntgenmaskin. Fakturaen var korrekt og fra riktig leverandør.

Få dager senere fikk UiT en ny melding fra det som tilsynelatende var leverandøren. Meldingen inneholdt ny faktura med oppdatert betalingsinformasjon. Endringen og betalingen ble gjennomført.

En uke etter utbetalingsdato ble det oppdaget at leverandøren likevel ikke hadde mottatt betalingen, og at universitetet var utsatt for svindel.

– Denne hendelsen viser at vi må jobbe med sikkerhet og rutiner. Dette er dessverre ikke en hendelse som er unik for UiT, men noe som rammer flere, sier universitetsdirektøren, Jørgen Fossland.

Kunnskapsdepartementet er informert om forholdet.

Har ikke klart å identifisere gjerningspersonene

Svindelen ble meldt til politiet umiddelbart, men verken politiet eller Kripos har klart å avdekke hvem som står bak svindelen.

– Det har vært utfordrende å etterforske saken. Undersøkelser tyder på at det er brukt falsk identitet, og at det har internasjonale forgreininger, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.

Politiet sier etterforskningen av saken nå er avsluttet.

– Vi har gjort de undersøkelsene vi kan gjøre og har brukt de ressursene vi har. Vi anser at det ikke er så mye mer vi kan gjøre i saken.

Ingen av de ansatte ved UiT er mistenkt i saken.

Politiet har nå avsluttet etterforskningen av saken. Foto: Marita Andersen / NRK

– Viktig med forebyggende tiltak

Kvanli sier denne type kriminalitet skjer over hele landet med jevnlig mellomrom.

– Men slike saker er veldig vanskelig og krevende å etterforske. Det er vanskelig å finne gjerningspersonene og å få tilbake pengene.

Politiet oppfordrer derfor både små og store bedrifter til å være på vakt og sikre gode rutiner blant annet ved betaling av faktura.

– Det er viktig å jobbe forebyggende for å forhindre at slike fakturabedrageri skjer. Det er viktig å være klar over at offentlige anskaffelser blir kunngjort i offentlige registre, og at dette er informasjon som kriminelle kan utnytte.

Universitetet har samarbeidet tett med politiet under etterforskningen av saken. I tillegg har de hatt en grundig gjennomgang av rutinene for å kunne forebygge.

Universitetsdirektøren, Jørgen Fossland, sier de nå vil jobbe for å bedre sikkerhetsrutinene ved universitetet. Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

– Det er ikke umulig å oppdage dette, men det krever en kombinasjon av veldig gode sikkerhetsrutiner og en høy grad av årvåkenhet, sier universitetsdirektøren Jørgen Fossland.

– Hvordan ivaretar dere de som var involvert i betalingen på universitetet?

– De personene har blitt ivaretatt av sine nærmeste ledere. Vi vet at dette er en hendelse der det ikke er enkeltpersoner som har et personlig ansvar. Dette handler om institusjonens rutiner og sikkerhetskultur.