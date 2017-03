Erfaren revejeger: – En fryktelig trist hendelse

– Det er tragisk det som har skjedd. Men dessverre kan ulykker forekomme når man holder på med våpen, selv om det ikke skal skje, sier han.

Ut over det ønsker han ikke å kommentere hendelsen i Balsfjord, der en 26 år gammel mann døde etter å ha blitt skutt under revejakt tirsdag kveld. Politiet etterforsker hendelsen som en jaktulykke. En 41-åring har i avhør forklart at han holdt i våpenet som drepte 26-åringen.

– Generelt vet vi at de fleste ulykker som skjer med våpen under jakt, skjer under lading, sier Remmen til NRK Troms.

Jaktulykken som politiet etterforsker skal ha skjedd i området rundt Stormoen, som ligger langs E6 sør for Storsteinnes i Balsfjord.

Åtejakt mest vanlig

Han forteller at det finnes mange måter å drive med revejakt på. Men den mest vanlige formen i Nord-Norge er åtejakt.

– Da legger man for eksempel slakteavfall på en bestemt plass, og så følger man med i fra en bu eller en bolig. Da er man som oftest alene. Jakta foregår gjerne på kveld- og nattestid, men man har lov til å belyse åtestedet, forteller Remmen.

Dersom åten ligger nærmere enn tretti meter unna, er det hagle som brukes. Ligger åten lengre unna, er rifle det beste våpenet, ifølge Remmen.

Det er ikke vanlig å ha egne jaktlag med revejegere. Men dersom jakten foregår med hund, er man ofte flere i lag. Da sitter jegerne på post der de tror reven vil passere når den blir oppdaga av hunden.

– Revejakt er en veldig spennende jaktform, og flere jegere burde drive med det. Det handler også om å regulere bestanden, for reven forsyner seg jo mye av småvilt.

Mange kommuner, blant andre Balsfjord, har skuddpremie på rev. All jakt krever tillatelse fra grunneier.

I Balsfjord jobber nå kriseteamet med å følge opp familie og pårørende til de involverte.

– Dette er en tragisk hendelse, sier rådmann Ellen Beate Lundberg til NRK.